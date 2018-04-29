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В Ярославле сбитая автобусом собака неделю пролежала в поле
29 апреля 2018 18:50
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Ярославцы выхаживают сбитую автобусом собаку. Под колёса пёс попал неделю назад. Он лежал в открытом поле без еды и воды, на холоде, пока его не забрали волонтёры.
— После рентгена выявлен перелом таза в трёх местах, сломана кость пениса. В собаку когда-то раньше стреляли, в теле обнаружены пули. Возможно, собаке сделают операцию. Сейчас она находится в ветклинике. Мы внесли залог за лечение 10 тысяч рублей, — рассказали волонтёры, спасшие собаку от верной смерти.
Скорее всего, раньше этот пёс охранял чей-то дом, а потом его просто-напросто выбросили.
— Следы от цепи на шее, протерта шерсть до кожи, — рассказала ярославна Евгения Макарова, которая выхаживает несчастную собаку.
На данный момент псу очень нужна помощь: сухие корма, консервы, а также деньги на лечение.
Вы можете связаться с волонтёрами.
Фото: ЯРБОО «Кошкин дом»
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