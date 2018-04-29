Совсем не праздник: в Ярославле огромные ямы пометили красными воздушными шарами

Шарики красуются в ямах за Волгой

Ярославские автовладельцы как могут помогают друг другу сохранить подвеску и колёса у машин. На этот раз водители обозначили огромные ямы за Волгой красными шариками. В этих выбоинах пострадала уже не одна машина. Шарики привязали к кирпичам и уложили в ямы.

— Ямы обозначили на улицах Маяковского и 1-я Шоссейная, — рассказал ярославец Антон Сергеев, приславший фото.

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