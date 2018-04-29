|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Совсем не праздник: в Ярославле огромные ямы пометили красными воздушными шарами
29 апреля 2018 18:16
1 422 2
Ярославские автовладельцы как могут помогают друг другу сохранить подвеску и колёса у машин. На этот раз водители обозначили огромные ямы за Волгой красными шариками. В этих выбоинах пострадала уже не одна машина. Шарики привязали к кирпичам и уложили в ямы.
— Ямы обозначили на улицах Маяковского и 1-я Шоссейная, — рассказал ярославец Антон Сергеев, приславший фото.
Читайте также: в огромной яме на Пятёрке застрял автобус.
Фото: Антон Сергеев
Далее: «Не допустим трагедии, как Волоколамске»: в Брагино проходит митинг против московского мусора
|
Новое на сайте
Фильм недели
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров