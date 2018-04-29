«Не допустим трагедии, как Волоколамске»: в Брагино проходит митинг против московского мусора

Ярославлю нужен чистый воздух

Сегодня в парке Победы в Брагино проходит акция против ввоза в Ярославскую область московского мусора. Сейчас на акции уже около 500 человек. Раздают наклейки и листовки, собирают подписи. Со сцены вещают активисты и экологи.

— Люди говорят о том, что ввоз незаконный, что нет никакого договора. Говорят и о том, что количество мусора, привезённого из Москвы, будет в разы больше, чем обещают. Вспоминают Волоколамск и просят не допускать в Ярославле подобной трагедии, — рассказывает пришедший на акцию Никита Крутиков.

Мы публикуем самые яркие фото с проходящей акции.

На акции раздают листовки, шары и наклейки на машины

Со сцены вещают активисты

На акции много молодёжи

Народ приходит и приходит

Жители Брагино пострадают первыми