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В Ярославле на ЮЗОД лоб в лоб столкнулись ЗИЛ и иномарка: легковушку расплющило от удара
29 апреля 2018 11:35
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Серьёзное ДТП произошло сегодня ночью на ЮЗОД в Ярославле. Там в лобовую столкнулись ЗИЛ «Бычок» и легковушка «Ситроен». Авария произошла около часа ночи. От удара легковой автомобиль буквально расплющило. А ЗИЛ, гружёный досками, перевернулся. Из-за удара все доски рассыпало по проезжей части. Оба водителя явно родились в рубашке.
— 65-летний водитель иномарки с незначительными травмами доставлен в больницу. 32-летний водитель ЗИЛа не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Фото: Максим Федосов
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