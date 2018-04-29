В Ярославле на ЮЗОД лоб в лоб столкнулись ЗИЛ и иномарка: легковушку расплющило от удара

Водитель с незначительными травмами доставлен в больницу

Серьёзное ДТП произошло сегодня ночью на ЮЗОД в Ярославле. Там в лобовую столкнулись ЗИЛ «Бычок» и легковушка «Ситроен». Авария произошла около часа ночи. От удара легковой автомобиль буквально расплющило. А ЗИЛ, гружёный досками, перевернулся. Из-за удара все доски рассыпало по проезжей части. Оба водителя явно родились в рубашке.

— 65-летний водитель иномарки с незначительными травмами доставлен в больницу. 32-летний водитель ЗИЛа не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.