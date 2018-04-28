Демидовский сквер в Ярославле заставили мрачными будками

Деревянные постройки поставили почти в центре сквера

Демидовский сквер в Ярославле начал обрастать новыми элементами. Сегодня в нём появились два деревянных короба-ларька.

— Вот и в Демидовском сквере мрачных будок понаставили, — расстраивается сотрудница одного из ярославских музеев Любовь Левина.

В соцсетях рассуждают, что будет в этих коробках? Большинство мнений сошлось на том, что туалеты. И как раз очень не хватало в прошлом году на майских праздниках. Но о проблемах с туалетами в администрации города знают и установят их в других местах.

— Здесь будет стрит-фуд, что именно, пока обсуждается, — уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля.