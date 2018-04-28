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Демидовский сквер в Ярославле заставили мрачными будками

28 апреля 2018 20:01
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ларьки, Ярославль, ларьки в Ярославле, Демидовский сквер

Демидовский сквер в Ярославле начал обрастать новыми элементами. Сегодня в нём появились два деревянных короба-ларька.

— Вот и в Демидовском сквере мрачных будок понаставили, — расстраивается сотрудница одного из ярославских музеев Любовь Левина.

В соцсетях рассуждают, что будет в этих коробках? Большинство мнений сошлось на том, что туалеты. И как раз очень не хватало в прошлом году на майских праздниках. Но о проблемах с туалетами в администрации города знают и установят их в других местах.

— Здесь будет стрит-фуд, что именно, пока обсуждается, — уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. 

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Любовь Левина
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