Бывшему советнику Урлашова отказали в условно-досрочном освобождении

Бывшему советнику мэра Ярославля отказали в УДО

Сегодня рыбинский городской суд отказал в прошении об условно-досрочном освобождении бывшему соратнику Урлашова Алексею Лопатину. Адвокат экс-советника мэра Ярославля рассказал, что суд аргументировал незаконными выводами.

— Суд принял неверное решение. Он обосновал свои доводы не на тех обстоятельствах. Суд сослался на то, что у него было одно взыскание аж три года назад. Но с того момента он получил аж 12 поощрений, — рассказал адвокат Евгений Шприц. — В том числе суд сказал, что он не получал поощрений с 2014 по 2016 годы, когда он находился в СИЗО — но в СИЗО в принципе не может быть поощрений.

После праздников адвокат Алексея Лопатина планирует подать апелляционную жалобу и продолжить бороться за условно-досрочное освобождение фигуранта по делу о взятке Евгения Урлашова. Напомним, Лопатина суд приговорил к семи годам лишения свободы.