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Правительство: ярославские предприятия возят мусор на машинах с московскими номерами
28 апреля 2018 18:35
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В соцсетях сегодня подняли тревогу — говорят, что машин с московским мусором стало больше. Представители полигона «Скоково» рассказали, какой мусор едет к ним в эти дни. Говорят, что много мусора осталось после апрельских субботников — его тоже свозят сюда. Оттого и машин стало больше.
— Чтобы приём отходов в период субботников шел в штатном режиме, а также для соблюдения санитарных требований, запрещающих хранение твердых коммунальных отходов на территории города более суток, мы расширяем временной режим приема отходов, включая ночные часы, — рассказала начальник отдела охраны окружающей среды «Скоково» Юлия Елизарова.
По ее словам, количество спецтехники с твердыми коммунальными отходами из Москвы остается неизменным. По договору объем столичного мусора не превышает 320 тонн в сутки. В среднем предприятие принимает в сутки около 750 тонн отходов — в эту цифру входят отходы из Ярославля и Ярославского района. Во время субботников этот объем каждый год увеличивается до одной тысячи тонн.
Всё по теме мусорного скандала.
— Мы осуществляем контроль за деятельностью предприятия в постоянном режиме. Появившиеся сообщения в соцсетях о якобы увеличившемся потоке машин из Москвы не подтверждаются. Помимо спецтехники, осуществляющей ввоз отходов на полигон из Москвы, ярославские предприятия «Мехуборка», «Чистов +», «КХМ», «Экотранс» используют технику со столичными номерами, — рассказал начальник отдела оборота твердых коммунальных отходов департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. — Они либо арендуют эти машины в столице, либо проходят в Москве государственную регистрацию технических средств, когда их приобретают. С учетом повышенного внимания в данный момент со стороны населения к деятельности предприятия, жители региона могут направлять свои вопросы по электронной почте в департамент Написать письмо.
Фото: Александра Савельева
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