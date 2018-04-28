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Афиша 76.ru: демонстрации, городской выходной и открытие парусного сезона
28 апреля 2018 17:27
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Впереди аж четыре выходных! Если вы не собираетесь на все эти дни уехать на дачу и планируете делать перерывы в поездках на шашлыки, то для вас мы собрали самые интересные события в Ярославле на длинные праздничные выходные.
Первомайские демонстрации
Первого мая в честь праздника весны и труда в Ярославле пройдут две демонстрации и монстрация.
Раньше всех на демонстрацию выйдут профсоюзы. В 10 часов на площади Юности ожидают около четырёх тысяч человек, которые пройдут по улице Свободы, через площадь Волкова, по улице Трефолева и Советской до Советской площади, где пройдет праздничный концерт.
В 11 часов от площади Мира начнут своё шествие коммунисты. Они пройдут по улице Свободы до площади Юности.
Самое весёлое шествие пройдёт по Волжской набережной. В 12 часов возле речного вокзала соберутся участники монстрации. Ярослацев там ждут с весёлыми плакатами и музыкальными инструментами.
Городской выходной
Пятую весну подряд для ярославцев распахнутся ворота городской площади TEXTIL'я. Здесь пройдёт лекторий о городе, горожанам предложат открыть лавочки на ярмарке и семейные кафе. Гостей ждут вместе с детьми.
Где: улица Семашко, 8.
Танцевальный юбилей
В этом году Центр современной хореографии «ЯросДанс» отмечает свой юбилей! 10 лет центр продвигаем современный танец в Ярославле и радует публику масштабными мероприятиями.
28 апреля в ДК им. Добрынина пройдет юбилейный концерт, где состав тренеров «ЯросДанс» центра покажет все свои новые и самые любимые постановки.
Где: Дворец культуры Добрынина, проспект Ленина, 24а.
Концерт «Синей птицы»
Легендарная группа Владимира Преображенского «Синяя птица» исполнит свои хиты в Ярославле 29 апреля. Концерт пройдёт в торговом центре РИО на Тутаевском шоссе.
Где: Торговый центр РИО, Тутаевское шоссе, 1.
Открытие парусного сезона
Судовладельцев приглашают поучаствовать в регате, а гостей праздника — побыть матросами на парусном катамаране. Организаторы подготовили для всех веселые покатушки, общение, палатки, песни у костра и парусные катамараны.
Открытие парусного сезона будет проходить с 29.04.2018 по 02.05.2018 на острове «Нижний». Сбор участников 29 апреля в яхт-клубе «Арсенал», откуда в 15:00 будет организована доставка гостей на катере из яхт-клуба на остров.
Где: Которосльная набережная, 47.
Участие в роли матроса в регате — 2000 рублей за 1 человека на 2 дня (количество мест ограничено).
Катание на катамаране — 1000 рублей в час (судовладелец + 2 пассажира).
Питание — 1900 рублей за 1 человека на 2 дня (завтрак, обед, ужин + ужин 29 апреля).
Трансфер каждый день до острова и обратно — 500 рублей за 1 человека (катер).
Горячая эмаль и крокусы из шерсти
Для любителей рукоделия в эти выходные пройдут интересные мастер-классы.
1 мая жителей города приглашают на мастер-класс по горячей эмали. Участников научат росписи красками на основе стекла по медной основе. При этом, как уверяют организатору, умение рисовать совсем не обязательно. Гости бесплатно посетят музей эмальерного искусства и узнают историю возникновения удивительной техники «горячая эмаль», познакомятся с произведениями ведущих художников России, Европы и США. Каждый участник сможет самостоятельно создать картину или кулон под руководством мастера и обжечь их в муфельной печи при температуре до 850 °С.
Где: Музей горячей эмали «Эмалис», Тверицкая набережная, 15.
2 мая пройдет можно будет научиться делать красивые цветы из шерсти, которые будут смотреться словно акварельные. На мастер-класс приглашают детей от пяти лет.
Где: Мастерская Wood&Craft, улица Гоголя, 19.
Фото: Ольга Прохорова, Александра Савельева, Textil/facebook.com, Страница группы «Синяя птица»/facebook.com, Катамараны ЯРКАТ, Музей горячей эмали «Эмалис»/facebook.com
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