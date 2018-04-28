Афиша 76.ru: демонстрации, городской выходной и открытие парусного сезона

В Ярославле открою парусный сезон

Впереди аж четыре выходных! Если вы не собираетесь на все эти дни уехать на дачу и планируете делать перерывы в поездках на шашлыки, то для вас мы собрали самые интересные события в Ярославле на длинные праздничные выходные.

Первомайские демонстрации

Первого мая в честь праздника весны и труда в Ярославле пройдут две демонстрации и монстрация.

Раньше всех на демонстрацию выйдут профсоюзы. В 10 часов на площади Юности ожидают около четырёх тысяч человек, которые пройдут по улице Свободы, через площадь Волкова, по улице Трефолева и Советской до Советской площади, где пройдет праздничный концерт.

В 11 часов от площади Мира начнут своё шествие коммунисты. Они пройдут по улице Свободы до площади Юности.

Самое весёлое шествие пройдёт по Волжской набережной. В 12 часов возле речного вокзала соберутся участники монстрации. Ярослацев там ждут с весёлыми плакатами и музыкальными инструментами.

Монстрация пройдет по Волжской набережной

Городской выходной

Пятую весну подряд для ярославцев распахнутся ворота городской площади TEXTIL'я. Здесь пройдёт лекторий о городе, горожанам предложат открыть лавочки на ярмарке и семейные кафе. Гостей ждут вместе с детьми.

Где: улица Семашко, 8.

Когда: 29 апреля с 12 до 15 часов.

Textil ждёт на городской выходной

Танцевальный юбилей

В этом году Центр современной хореографии «ЯросДанс» отмечает свой юбилей! 10 лет центр продвигаем современный танец в Ярославле и радует публику масштабными мероприятиями.

28 апреля в ДК им. Добрынина пройдет юбилейный концерт, где состав тренеров «ЯросДанс» центра покажет все свои новые и самые любимые постановки.

Где: Дворец культуры Добрынина, проспект Ленина, 24а.

Когда: 28 апреля в 18 часов.

Концерт «Синей птицы»

Легендарная группа Владимира Преображенского «Синяя птица» исполнит свои хиты в Ярославле 29 апреля. Концерт пройдёт в торговом центре РИО на Тутаевском шоссе.

Где: Торговый центр РИО, Тутаевское шоссе, 1.

Когда: 29 мая с 17 до 18 часов.

Концерт бесплатный.

Легендарная группа выступит в торговом центре

Открытие парусного сезона

Судовладельцев приглашают поучаствовать в регате, а гостей праздника — побыть матросами на парусном катамаране. Организаторы подготовили для всех веселые покатушки, общение, палатки, песни у костра и парусные катамараны.

Открытие парусного сезона будет проходить с 29.04.2018 по 02.05.2018 на острове «Нижний». Сбор участников 29 апреля в яхт-клубе «Арсенал», откуда в 15:00 будет организована доставка гостей на катере из яхт-клуба на остров.

Где: Которосльная набережная, 47.

Когда: с 29 апреля по 1 мая.

Сколько: организационный сбор — 1000 рублей за 1 человека на 2 дня (дети — бесплатно).

Участие в роли матроса в регате — 2000 рублей за 1 человека на 2 дня (количество мест ограничено).

Катание на катамаране — 1000 рублей в час (судовладелец + 2 пассажира).

Питание — 1900 рублей за 1 человека на 2 дня (завтрак, обед, ужин + ужин 29 апреля).

Трансфер каждый день до острова и обратно — 500 рублей за 1 человека (катер).

Открывать парусный сезон будут три дня

Горячая эмаль и крокусы из шерсти

Для любителей рукоделия в эти выходные пройдут интересные мастер-классы.

1 мая жителей города приглашают на мастер-класс по горячей эмали. Участников научат росписи красками на основе стекла по медной основе. При этом, как уверяют организатору, умение рисовать совсем не обязательно. Гости бесплатно посетят музей эмальерного искусства и узнают историю возникновения удивительной техники «горячая эмаль», познакомятся с произведениями ведущих художников России, Европы и США. Каждый участник сможет самостоятельно создать картину или кулон под руководством мастера и обжечь их в муфельной печи при температуре до 850 °С.

Где: Музей горячей эмали «Эмалис», Тверицкая набережная, 15.

Когда: 1 мая с 12 до 13:30.

Сколько: 800 рублей.

2 мая пройдет можно будет научиться делать красивые цветы из шерсти, которые будут смотреться словно акварельные. На мастер-класс приглашают детей от пяти лет.

Где: Мастерская Wood&Craft, улица Гоголя, 19.

Когда: 2 мая в 12 часов.

Сколько: 300 рублей.