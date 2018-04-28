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30 лет сомнений: сын, подменённый в роддоме, обижался на маму, думая, что она изменила отцу
28 апреля 2018 16:30
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Они 30 лет жили с неспокойными мыслями. И через 30 лет выяснили, что воспитывали не своего ребёнка. Маргарита и Анатолий Маланчук выяснили это только после ДНК-теста. Мы поговорили с адвокатом семьи и узнали, почему подмена обнаружилась только через 30 лет, как они жили все эти годы и как отреагировали на эту новость.
Мальчика подменили в отделении для недоношенных. Ребёнок родился на два месяца раньше. Поэтому от мамы его сразу забрали. Ещё на выписке женщина почуяла неладное: она родила ребёнка весом кило девятьсот пятьдесят. А на выписке дали документ, что ребенок — кило семьсот.
— Конфликтов в семье было много. Дима совсем не похож на родителей, у него немного раскосые глаза и вообще другие этнические признаки. Анатолий думал, что супруга ему изменила. Да и сам Дима считал так же, поэтому обижался на мать. А с отцом у него всегда были хорошие отношения, — рассказывает адвокат семьи Ольга Шацкая.
ДНК-тест сделали только три года назад, потому что выяснилось, что у Димы другая группа крови, не такая, как у родителей.
— Он очень переживает из-за этой новости, на контакт мало с кем идёт, — рассказывает Ольга.
Отношения в семье после такой новости стали лучше. Родные сплотились между собой. У Дмитрия ещё нет своей семьи, и он по-прежнему живёт с родителями. Хоть и, как оказалось, не родными. А вот родных мечтает найти. Также, как и Анатолий и Маргарита мечтают найти родного сына.
— Они говорят Диме: «Ты нам всё равно сын, всё равно родной». А того молодого человека хотят найти, потому что сердце за него болит. Супруги переживают, вдруг ему плохо, вдруг он все эти годы несчастно жил, — говорит Ольга.
Она считает, что найти родного сына Анатолий и Маргарита смогут. Хоть роддома, где рожала женщина, не существует, шансы всё равно есть.
— Маргарита с большим трудом, но смогла достать списки недоношенных детей за тот год, а также списки женщин, которые поступили в роддом в определённый период. Она их ищет, звонит, смотрит по соцсетям, — рассказала Ольга.
Семья Маманчук подала иск в суд с требованием компенсировать моральный вред. Однако суд им отказал. Сейчас они подали апелляцию.
Фото: Маргарита Маланчук/Vk.com
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