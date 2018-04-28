Лучше лучшего: в Ярославле ремонтируют асфальт на Советской площади

Работают, потому что готовятся к параду

В Ярославле ремонтируют асфальт на Советской площади. Да-да, как бы абсурдно это ни звучало. Практически идеальную (тем более по ярославским меркам) дорогу делают более идеальной. Работы идут рядом с Демидовским сквером.

Мы уточнили, почему асфальт ремонтируют именно там.

— Устраняют дефекты, готовятся к майским праздникам, к параду на 9 Мая, — сообщили в мэрии Ярославля.

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