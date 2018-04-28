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Лучше лучшего: в Ярославле ремонтируют асфальт на Советской площади
28 апреля 2018 15:51
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В Ярославле ремонтируют асфальт на Советской площади. Да-да, как бы абсурдно это ни звучало. Практически идеальную (тем более по ярославским меркам) дорогу делают более идеальной. Работы идут рядом с Демидовским сквером.
Мы уточнили, почему асфальт ремонтируют именно там.
— Устраняют дефекты, готовятся к майским праздникам, к параду на 9 Мая, — сообщили в мэрии Ярославля.
Читайте также: скоро отремонтируют самый ужасный трамвайный переезд в городе.
Фото: Подслушано у водителей/Vk.com
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