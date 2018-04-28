Это не только про бизнес: пять советов о том, как найти лояльных клиентов

Бизнес-тренер о нативной рекламе: она даёт лояльных клиентов

Вечный вопрос для тех, кто занят бизнесом: где найти клиентов? Да таких, чтобы влюбились в ваш продукт, сервис или услугу настолько, что сами стали бы его продвигать. Эти идеальные люди существуют! И ждут от вас действий.

Найти вашего идеального клиента сможет нативная реклама. Что это такое, почему это не только про бизнес, и как создавать крутые проекты о вашей компании — в практических советах от бизнес-тренера Анны Печоркиной на большом бизнес-завтраке вместе с 76.ru.

Анна Печоркина

Доверие, лояльность и «холодные клиенты»

— Кто из нас любит контекстную рекламу? — практически сразу спросила бизнес-тренер Анна Печоркина.

В зале едва поднялась пара рук.

— А кто её делает?

Тут отозвались гораздо больше людей.

Контекстную рекламу мало кто любит. Но много кто её запускает

Признавать сложно, но каждый, кто хоть раз сталкивался с интернет-рекламой, сталкивался и с провальной кампанией. Из-за неудачной рекламы мы теряем время, деньги и упускаем ценных клиентов.

Когда пестрота баннеров перестала приносить максимальный эффект, появилась она — нативная реклама. Её также называют естественная реклама — то есть та, которая не вызывает отторжения у читателей. А даже наоборот, подстёгивает желание узнать что-то полезное для себя из неё.

Многие пиарщики сталкиваются с проблемой: как эффективно потратить бюджет на продвижение

Осведомлённость относительно бренда — это то, насколько человек знает вас и доверяет именно вашему имени. Лояльность — человеку нравится ваша компания настолько, что он осознанно выбирает вас. А выбирая вас, он чувствует себя частью вашего бренда. Создаёт иллюзию потребительского опыта до того, как человек становится реальным клиентом. Повышает грамотность клиентов.

Советы записывали

— Лояльный клиент — это лучший клиент, за которым мы гонимся, — считает Анна Печоркина. — Он сам продигает вас. Отсюда такая популярность рекламных материалов о производствах изнутри: когда ты видел и знаешь, как что-то создаётся, у тебя возникает чувство, что это твоё. Ты проконтролировал процесс.

И внимали

Нативная реклама на 15,6% повышает поток более лояльных клиентов.





— Покупатель не игнорирует сообщение с ярким заголовком, потому что знает, что там будет что-то интересное. Ему кажется, что он найдёт ответ на какой-то вопрос, проблему, — сказала бизнес-тренер.

Больше ярких заголовков!

Стимулирует продажи. В среднем число потенциальных клиентов, которые заявляют о готовности купить, возрастает после получения такой рекламы на 49,7%.

И добавила, что нативная реклама это способ добраться до одного из самых нераскрытых ресурсов получения новых клиентов — это «холодных клиентов». Тех самых, которые знать, казалось бы, вас не хотят.

Реклама может быть интересной

— Именно «холодные клиенты» — это ресурс для развития, волечение невовлечённых. А не просто стимулирование тех, кто о вас уже знает, — объяснила Анна Печоркина.

За блинами с ветчиной

Хороший совет, услышанный за чашкой кофе и сытным завтраком — это идеальный совет. Именно так и прошёл бизнес-завтрак 76.ru в ресторане отеля Ibis: между сладкой выпечкой, ветчиной и блинчиками — практические советы о том, как работать пиарщику.

За сытным завтраком и советы лучше воспринимаешь

— Современные покупатели всё чаще выбирают место, где они знают владельца. Поэтому так важно развивать личный бренд в соцсетях руководителю, — даёт совет Анна Печоркина.

Бизнес-завтрак с 76.ru

Чтобы организовать успешное событие для продвижения вашего бизнеса, присоединитесь к теме дня: самому обсуждаемому сейчас в вашем городе, в стране, в мире. А завершите вашу кампанию нативной рекламой, транслируемой в новостях, например, самого популярного в регионе портала 76.ru.

— Я читал 76.ru ещё тогда, когда не работал в сфере PR, мы с коллегами часто обсуждали новости, — рассказывает Сева из компании «Бигам». — Теперь, когда возникла потребность в рекламе, мы пользуемся возможностями именно 76.ru, наши внутренние исследования показали, что именно на этом сайте мы получаем реальную большую отдачу.

Итак, что для нас важно запомнить? Подведём итоги: