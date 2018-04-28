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Это не только про бизнес: пять советов о том, как найти лояльных клиентов
28 апреля 2018 15:19
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Вечный вопрос для тех, кто занят бизнесом: где найти клиентов? Да таких, чтобы влюбились в ваш продукт, сервис или услугу настолько, что сами стали бы его продвигать. Эти идеальные люди существуют! И ждут от вас действий.
Найти вашего идеального клиента сможет нативная реклама. Что это такое, почему это не только про бизнес, и как создавать крутые проекты о вашей компании — в практических советах от бизнес-тренера Анны Печоркиной на большом бизнес-завтраке вместе с 76.ru.
Доверие, лояльность и «холодные клиенты»
— Кто из нас любит контекстную рекламу? — практически сразу спросила бизнес-тренер Анна Печоркина.
В зале едва поднялась пара рук.
— А кто её делает?
Тут отозвались гораздо больше людей.
Признавать сложно, но каждый, кто хоть раз сталкивался с интернет-рекламой, сталкивался и с провальной кампанией. Из-за неудачной рекламы мы теряем время, деньги и упускаем ценных клиентов.
Когда пестрота баннеров перестала приносить максимальный эффект, появилась она — нативная реклама. Её также называют естественная реклама — то есть та, которая не вызывает отторжения у читателей. А даже наоборот, подстёгивает желание узнать что-то полезное для себя из неё.
Что даёт нативная реклама?
— Лояльный клиент — это лучший клиент, за которым мы гонимся, — считает Анна Печоркина. — Он сам продигает вас. Отсюда такая популярность рекламных материалов о производствах изнутри: когда ты видел и знаешь, как что-то создаётся, у тебя возникает чувство, что это твоё. Ты проконтролировал процесс.
Нативная реклама на 15,6% повышает поток более лояльных клиентов.
Стимулирует продажи. В среднем число потенциальных клиентов, которые заявляют о готовности купить, возрастает после получения такой рекламы на 49,7%.
И добавила, что нативная реклама это способ добраться до одного из самых нераскрытых ресурсов получения новых клиентов — это «холодных клиентов». Тех самых, которые знать, казалось бы, вас не хотят.
— Именно «холодные клиенты» — это ресурс для развития, волечение невовлечённых. А не просто стимулирование тех, кто о вас уже знает, — объяснила Анна Печоркина.
За блинами с ветчиной
Хороший совет, услышанный за чашкой кофе и сытным завтраком — это идеальный совет. Именно так и прошёл бизнес-завтрак 76.ru в ресторане отеля Ibis: между сладкой выпечкой, ветчиной и блинчиками — практические советы о том, как работать пиарщику.
— Современные покупатели всё чаще выбирают место, где они знают владельца. Поэтому так важно развивать личный бренд в соцсетях руководителю, — даёт совет Анна Печоркина.
Чтобы организовать успешное событие для продвижения вашего бизнеса, присоединитесь к теме дня: самому обсуждаемому сейчас в вашем городе, в стране, в мире. А завершите вашу кампанию нативной рекламой, транслируемой в новостях, например, самого популярного в регионе портала 76.ru.
— Я читал 76.ru ещё тогда, когда не работал в сфере PR, мы с коллегами часто обсуждали новости, — рассказывает Сева из компании «Бигам». — Теперь, когда возникла потребность в рекламе, мы пользуемся возможностями именно 76.ru, наши внутренние исследования показали, что именно на этом сайте мы получаем реальную большую отдачу.
Итак, что для нас важно запомнить? Подведём итоги:
Фото: Александра Савельева
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