|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Сегодня Брагино выйдет на митинг против московского мусора
29 апреля 2018 10:35
1 743 4
Сегодня в парке Победы в Брагино (или, как его называют, на «Очках») пройдёт акция против размещения в Ярославской области московского мусора.
— Полигон Скоково находится в трёх километрах от Брагино. Жители этого района пострадают от свалочного газа первыми. Стоки с полигона попадают в Волгу и в наш водопровод, — говорят организаторы акции.
Участники собираются прийти на акцию с листовками и плакатами.
Но акция не санкционирована. Организаторы не отправляли запрос в администрацию, поскольку посчитали, что это место является гайд-парком, где можно организовывать акции без согласования.
История с московским мусором развернулась после того, как ярославские коммунисты увидели — на полигон «Скоково» едут мусоровозы с московскими номерами. Областное правительство признало, что прорабатывается вопрос о размещении у нас столичных отходов. Аргументируют тем, что регион получит внушительный транш в 500 миллионов рублей. В правительстве Ярославской области уточнили — эта помощь столице временная — складировать московский мусор обещают не больше года.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров