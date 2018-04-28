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МЧС выставило пост у «Скоково»: проверят все мусоровозы
28 апреля 2018 15:26
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У полигона «Скоково», вокруг которого разыгрался мусорный скандал, выставили пост МЧС. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.
— С сегодняшнего дня начал работать пост мониторинга Главного управления МЧС РФ по Ярославской области. Специалисты ведут контроль за выполнением мер пожарной безопасности, радиационной обстановкой, а также за соблюдением требований к работе объектов складирования твердых коммунальных отходов, — уточнили в правительстве.
Кроме того, специалисты будут проверять, правильно ли ввозят мусор на полигон, и соответствует ли содержимое грузовиков тому, что написано в документах.
Против ввоза столичных отходов в Ярославле собирали митинг. Позже по полигону провели экскурсию. Власти уверяют, что московский мусор займёт на нашей свалке не больше 4 процентов, а взамен мы получим от столицы транш в 500 миллионов рублей. Часть денег потратим на приведение в порядок других своих свалок.
Фото: правительство Ярославской области
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