Турпобор: в России начинают собирать деньги с курортников

На собранные с туристов деньги будут благоустраивать парки и набережные

С 1 мая 2018 года в ряде регионов России начнут собирать деньги за отдых на курортах. Сеть городских порталов отвечает на самые важные вопросы: сколько и кому придется платить, и на что потратят собранное?

Хотя отдохнуть на российских курортах иной раз выходит дороже, чем съездить за границу, денег отрасли на повышение качества отечественного сервиса все равно не хватает. Правительство нашло для туристического рынка еще один способ заработать: в стране начинают действовать сборы с отдыхающих, которые потратят на благоустройство и развитие наших курортов.

В экспериментальном госпроекте, который продлится до 31 декабря 2022 года, участвуют четыре российских региона. С 1 мая деньги с туристов начнут собирать в Ставропольском и Алтайском краях. В Краснодарском крае начало сборов отложили до 16 июля, а в Крыму — аж до 1 мая 2019-го.

Кто будет платить курортный сбор?

Деньги попросят у гостей города, если они проживают в гостинице (санатории, курорте, кемпинге) более суток. При этом неважно, приехал человек в курортный город отдыхать или в командировку — платить будут все. Но есть и хорошие новости: от сбора освободят несовершеннолетних, инвалидов, малоимущие семьи и одиноко проживающих людей, студентов-очников, работников предприятий, находящихся на территории туристического эксперимента, участников Великой отечественной войны и ветеранов боевых действий. Поблажки сделали и для тех, кто приезжает за медицинской помощью или на реабилитацию в санаториях, и взрослых, сопровождающих детей на лечение. Спортсменам, тренерам, спортивным судьям, участвующим в официальных мероприятиях на курортной территории, сбор тоже не грозит.

Деньги с туристов будут собирать на Алтае, в Ставропольском и Краснодарском краях и в Крыму

Сколько нужно будет заплатить?

Максимальный размер курортного сбора в 2018 году — 50 рублей с человека в сутки. В 2019–2022 году властям курортных регионов позволили увеличить сбор до 100 рублей. Собирать деньги будут операторы курортного сбора — гостиницы, санатории, кемпинги и частные лица, сдающие комнаты в квартирах и домах.

В 2018 году максимальные сборы будут платить туристы в Ставропольском крае: гости Ессентуков, Железноводска, Кисловодска и Пятигорска. При этом ставропольские власти зафиксировали эту ставку до окончания эксперимента, хотя правительство и разрешило в 2019–2022 годах собирать вдвое больше.

В Алтайском крае в эксперимент попал только город-курорт Белокуриха, где туристы будут платить 30 рублей за сутки. Меньше всего денег попросят у гостей Краснодарского края — всего лишь 10 рублей. В этом регионе курортный сбор введут в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и в поселках Туапсинского района.

В Крыму сбор денег с туристов отложили до 1 мая 2019 года. В министерстве курортов и туризма Крыма корреспонденту Сети городских порталов пояснили, что перенести дату попросили владельцы отелей и санаториев. И им пошли на встречу. На полуострове до этого времени рассчитывают зарегистрировать как можно больше частников, сдающих жилье. И тем самым увеличить базу сбора. По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, перенос старта эксперимента позволит лучше подготовиться и отрегулировать административные механизмы. В 2019 году собирать деньги начнут с гостей Алушты, Евпатории, Сак, Судака, Феодосии, Ялты и Черноморского района.

В Краснодарском крае курортный сбор будут платить гости Сочи, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа и поселков Туапсинского района

Кому платить и что будет, если не заплатить?

Деньги с туристов будут собирать в гостиницах, санаториях и кемпингах, которым по такому случаю присвоят статус «оператора курортного сбора». Туристам будут выдавать чеки вместе со счетом за гостиницу при выселении. Заплатить нужно будет и частному лицу, у которого вы снимаете жилье, если он зарегистрируется как оператор курортного сбора в администрации города. Все собранные деньги операторы будут переводить в региональный бюджет.

Самое интересное: если владелец частного жилья, сдающий его туристам, не зарегистрировался как оператор сбора, требовать деньги с арендаторов он не может. Но тогда турист автоматически попадает в разряд нарушителей, пояснил Сети городских порталов начальник отдела контроля собираемости курортного сбора министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Владислав Предыбайло.

В городах Кавказских Минеральных Вод туристов-неплательщиков планируют штрафовать на 500–2000 рублей. Частников, не собирающих и не перечисляющих в региональную казну курортный сбор — на 2000–5000 рублей, а гостиницы и курорты — на 5000–10000 рублей. В Краснодарском и Алтайском краях неплательщиков будут наказывать штрафом в размере 500–2000 рублей. Гостиницы и частников — 5000–15000 рублей. Каким образом будет фиксироваться нарушение и взиматься штраф, пока непонятно.

Власти Крыма решили отложить эксперимент на год

Для чего собирают деньги?

Подразумевается, что на собранные деньги регионы будут благоустраивать курортные территории, пляжи, парки и набережные и поддерживать в хорошем состоянии памятники культуры. Например, на Ставрополье в 2018 году хотят за счет сборов благоустроить курортный парк в Железноводске, парк «Цветник» в Пятигорске, сквер в районе санатория «Москва» в Ессентуках и улицу Герцена в Кисловодске. В Краснодарском и Алтайском краях пока до конца не определились с тем, что в первую очередь будут благоустраивать.

«В международной практике курортные или туристические сборы — действенный механизм привлечения средств для поддержания, сохранения и развития инфраструктуры», — говорит заместитель начальника управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Елена Евсюкова.

Деньги на развитие туристической инфраструктуры и поддержание исторических ценностей просят в большинстве стран Европы, а также в США, Таиланде, ОАЭ и т. д. В Италии, например, туристический налог составляет от 3 до 7 евро (зависит от города, звездности отеля и срока проживания).