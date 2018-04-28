Дмитрий Маланчук — в середине (справа отец)

Ярославская семья 30 лет воспитывала чужого ребёнка. Супруги Маланчук узнали об этом только три года назад, когда сделали тест ДНК. Об этом сообщает «Городской телеканал».

30 лет назад у Маргариты родился недоношенный ребёнок. Малыша от матери забрали, чтобы выхаживать. Именно в отделении для недоношенных, как считают Маргарита и её супруг Анатолий, и произошла подмена.

Супруги сразу заподозрили неладное: у мальчика была вторая группа крови, а у родителей первая.

— На выписке, которую нам в медсанчасти НПЗ дали, — я родила кило девятьсот пятьдесят. А на выписке, что ребенок — кило семьсот, — рассказывает Маргарита.

Да и рос Дима не похожим на родителей. Мужчина даже подозревал супругу в неверности и хотел уходить.

Три года назад Маргарита и Анатолий решились на тест ДНК. От Дмитрий сначала скрывали, что он не родной. Рассказали совсем недавно. Супруги подали в суд с требованием присудить им компенсацию морального вреда, но дело проиграли. И сейчас подали апелляцию.

Родители теперь ищут своего родного сына, но сделать это непросто. Родильный дом, где малыши появились на свет, уже закрылся. Да и срок хранения документов — 25 лет. Но Маргарита и Анатолий не отчаиваются: они собираются и дальше искать родного сына.