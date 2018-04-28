Колонна против мусора и барабаны: в Ярославле пройдут три первомайские демонстрации

В Ярославле пройдут две демонстрации и монстрация

Первого мая по центру Ярославля пройдут сразу три шествия.

Раньше всех праздник весны и труда начнут отмечать профсоюзы. В 10 часов на площади Юности ожидают около четырёх тысяч человек, которые пройдут по улице Свободы, через площадь Волкова, по улице Трефолева и Советской до Советской площади.

— Демонстрация завершится на Советской площади. Здесь состоится праздничный митинг профсоюзов под лозунгом «За достойный труд и справедливую социальную политику», – рассказал председатель объединения организаций профсоюзов Ярославской области Сергей Соловьев.

Первыми на улицы выйдут профсоюзы

В 11 часов от площади Мира начнут своё шествие коммунисты. В этом году в своих рядах они выделили место для особенной колонны.

— На первое мая будет колонна горожан с лозунгом «Нет московскому мусору!», — рассказала депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод.

Завершится демонстрация на площади Труда в 12 часов митингом.

В рядах коммунистов пройдёт колонна против московского мусора

Самое, пожалуй, весёлое шествие пройдёт по Волжской набережной. Организаторы монстрации согласовали маршрут с администрацией.

— Собираемся в 12 часов в начале пешеходной зоны на нижнем ярусе Волжской набережной, возле кафе «Ванильное небо», — рассказал один из организаторов монстрации Андрей Алексеев. — Рисуйте весёлые плакаты и лозунги, которые не будут политическими, поскольку монстрация — это арт-событие. Если есть барабаны или дудки, то приносите их с собой, мы будем рады ритму.

На монстрации ожидается около тысячи человек. Шествие пройдёт по нижнему ярусу Волжской набережной до стрелки.

Монстрация пройдёт по Волжской набережной

Где и во сколько пойдут шествия

Из-за демонстраций в центре города перекроют движение транспорта. В мэрии рассказали где будет не проехать.