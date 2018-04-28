|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Обзор
Колонна против мусора и барабаны: в Ярославле пройдут три первомайские демонстрации
28 апреля 2018 13:48
441 0
Первого мая по центру Ярославля пройдут сразу три шествия.
Раньше всех праздник весны и труда начнут отмечать профсоюзы. В 10 часов на площади Юности ожидают около четырёх тысяч человек, которые пройдут по улице Свободы, через площадь Волкова, по улице Трефолева и Советской до Советской площади.
— Демонстрация завершится на Советской площади. Здесь состоится праздничный митинг профсоюзов под лозунгом «За достойный труд и справедливую социальную политику», – рассказал председатель объединения организаций профсоюзов Ярославской области Сергей Соловьев.
В 11 часов от площади Мира начнут своё шествие коммунисты. В этом году в своих рядах они выделили место для особенной колонны.
— На первое мая будет колонна горожан с лозунгом «Нет московскому мусору!», — рассказала депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод.
Завершится демонстрация на площади Труда в 12 часов митингом.
Самое, пожалуй, весёлое шествие пройдёт по Волжской набережной. Организаторы монстрации согласовали маршрут с администрацией.
— Собираемся в 12 часов в начале пешеходной зоны на нижнем ярусе Волжской набережной, возле кафе «Ванильное небо», — рассказал один из организаторов монстрации Андрей Алексеев. — Рисуйте весёлые плакаты и лозунги, которые не будут политическими, поскольку монстрация — это арт-событие. Если есть барабаны или дудки, то приносите их с собой, мы будем рады ритму.
На монстрации ожидается около тысячи человек. Шествие пройдёт по нижнему ярусу Волжской набережной до стрелки.
Из-за демонстраций в центре города перекроют движение транспорта. В мэрии рассказали где будет не проехать.
Фото: Александра Савельева, Анна Рыбакова
|
Новое на сайте
Фильм недели
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров