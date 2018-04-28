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Появилось видео пожара в Гаврилов-Яме, где погибли две женщины
28 апреля 2018 12:40
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Пожар, который произошёл в Гаврилов-Яме, сняли на видео. На кадрах видно, как в полной темноте полыхает квартира третьего этажа в доме на улице Кирова, на месте работают спасатели. Видно, что огонь вырывается из окон дома.
— У погибшей в этой квартире остались трое детей, все взрослые, — говорят знакомые погибшей женщины.
— Сейчас снаружи только балконы горелые. Подъезд уже помыли, но он всё равно чёрный, — рассказал живущий на пятом этаже дома Алексей Лопаткин.
Дочь осталась и у соседки, задохнувшейся в квартире этажом выше. Местные говорят, у женщины была астма, во время задымления ей могло быть трудно дышать.
Пожар произошёл сегодня ночью. Погибли две женщины, одному мужчине удалось спастись — он выпрыгнул из окна третьего этажа.
Фото: Вера Хробастова
Видео: Вера Хробастова
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