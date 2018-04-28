Появилось видео пожара в Гаврилов-Яме, где погибли две женщины

Пламя вырывалось с третьего этажа

Пожар, который произошёл в Гаврилов-Яме, сняли на видео. На кадрах видно, как в полной темноте полыхает квартира третьего этажа в доме на улице Кирова, на месте работают спасатели. Видно, что огонь вырывается из окон дома.

— У погибшей в этой квартире остались трое детей, все взрослые, — говорят знакомые погибшей женщины.

— Сейчас снаружи только балконы горелые. Подъезд уже помыли, но он всё равно чёрный, — рассказал живущий на пятом этаже дома Алексей Лопаткин.

Дочь осталась и у соседки, задохнувшейся в квартире этажом выше. Местные говорят, у женщины была астма, во время задымления ей могло быть трудно дышать.

Пожар произошёл сегодня ночью. Погибли две женщины, одному мужчине удалось спастись — он выпрыгнул из окна третьего этажа.