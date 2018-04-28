Известная актриса сверкала на международном кинофестивале в вязаном платье от ярославского дизайнера

Прекрасная Катерина Шпица в элегантном платье от Оли Костериной

Успешный дизайнер из Ярославля Оля Костерина вновь одевает знаменитостей для красной ковровой дорожки.

26 апреля в Москве состоялось закрытие 40-го международного кинофестиваля. Катерина Шпица, звезда таких фильмов, как «Экипаж», «Ёлки-5», появилась на мероприятии в элегантном вязаном платье от Оли Костериной. Этот наряд подошёл как нельзя кстати: ведь вечер был дождливый и холодный. Белоснежное платье Катерины Шпицы стало объектом внимания со стороны фотографов и других звёзд.

— Прекрасная Катерина смотрелась невероятно и элегантно. Это большая честь для меня, что ты надела моё платье. Спасибо тебе, дорогая, — написала Оля в своём Instagram.

Кстати, Катерина уже не первый раз блистает на светских мероприятиях в нарядах от Оли Костериной.

Зимой актриса вышла в свет в сексуальном красном платье от Оли Костериной.

Ярославский дизайнер одевает не только русских звёзд. В нарядах от Оли Костериной была также замечена популярная американская певица Энди Алло.

В прошлом году Оля Костерина представила свою коллекцию на неделе моды в Москве и получила лестные отзывы от критиков.

А совсем недавно она показала настоящее шоу с нарядами в родном Ярославле.