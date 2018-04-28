|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Известная актриса сверкала на международном кинофестивале в вязаном платье от ярославского дизайнера
28 апреля 2018 12:45
1 384 0
Успешный дизайнер из Ярославля Оля Костерина вновь одевает знаменитостей для красной ковровой дорожки.
26 апреля в Москве состоялось закрытие 40-го международного кинофестиваля. Катерина Шпица, звезда таких фильмов, как «Экипаж», «Ёлки-5», появилась на мероприятии в элегантном вязаном платье от Оли Костериной. Этот наряд подошёл как нельзя кстати: ведь вечер был дождливый и холодный. Белоснежное платье Катерины Шпицы стало объектом внимания со стороны фотографов и других звёзд.
— Прекрасная Катерина смотрелась невероятно и элегантно. Это большая честь для меня, что ты надела моё платье. Спасибо тебе, дорогая, — написала Оля в своём Instagram.
Кстати, Катерина уже не первый раз блистает на светских мероприятиях в нарядах от Оли Костериной.
Зимой актриса вышла в свет в сексуальном красном платье от Оли Костериной.
Ярославский дизайнер одевает не только русских звёзд. В нарядах от Оли Костериной была также замечена популярная американская певица Энди Алло.
В прошлом году Оля Костерина представила свою коллекцию на неделе моды в Москве и получила лестные отзывы от критиков.
А совсем недавно она показала настоящее шоу с нарядами в родном Ярославле.
Фото: Olya Kosterina/Instagram
|
Новое на сайте
Фильм недели
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров