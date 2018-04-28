По Ярославлю пройдёт «Бессмертный полк»: как присоединиться, что можно и что нельзя приносить

Чтобы встать в колонну, лучше подойти заранее

В этом году в Ярославле шестой раз пройдёт акция «Бессмертный полк». Колонна начнёт строиться в 10:30 на Волжском бульваре рядом с памятником Некрасова. Чтобы обеспечить безопасность людей, встать в строй можно будет только там, на маршруте к колонне будет не присоединиться.

— В шествии может принять участие любой желающий, — рассказали организаторы акции. — Для этого встаньте в строй с фотографией своего родственника, который приближал Победу в мае 45-го: фронтовика, партизана, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны.

Транспарант можно заказать или изготовить самостоятельно, рекомендуемый размер — 20 на 30 сантиметров.

Колонна начнёт движение в 11 часов. Люди пройдут по Волжской набережной, Народному переулку, по Советской площади, по правой стороне площади Челюскинцев к Вечному огню.

Организаторы акции обращают внимание, что в шествии запрещена любая другая символика, кроме символики «Бессмертного полка» и копий Знамени Победы, не допускается реклама. Участники, которые хотят пронести фото не своих родственников, например, командующих, военачальников Великой Отечественной войны, государственных и партийных деятелей, могут сделать это, заняв место исключительно в последних шеренгах общегородской колонны.

В прошлом году на «Бессмертный полк» в Ярославле пришли 15 тысяч человек.