Сторонникам Навального отказали в марше в центре Ярославля

Участники акции собираются выйти с флагами

Ярославским сторонникам Алексея Навального отказали в проведении митинга в центре Ярославля. Местный штаб собирался провести шествие 5 мая.

Организаторы подали уведомлении о проведении «Митинга за право быть гражданином России» на 1000 участников и собирались устроить шествие по проезжей части от площади Юности по улицам Свободы и Кирова до Советской площади. В администрации Кировского и Ленинского района организаторам маршрут не согласовали, сославшись на другие мероприятия на этих местах, уведомления о которых поступили раньше.

— Предлагаем вам провести публичные мероприятия по адресу: площадка в радиусе 20 метров от входа в концертно-зрелищный центр «Миллениум» или в любом другом для целей этих мероприятий местах, — сказано в ответе районной администрации.

Организаторов такой ответ не устроил.

— В администрации нам предложили тысячу человек собрать у входа в «Миллениум», — рассказала глава ярославского штаба Алексея Навального Елена Лекиашвили. — Это не очень хорошее место для проведения шествия, поэтому мы решили пройти по тому же маршруту, по которому и собирались изначально. Мы граждане, живущие в Ярославле, и имеем право высказывать свою позицию.

Кроме всего прочего, участники шествия собирались выступить на этом шествии и против размещения в Ярославле московского мусора.

В УМВД по Ярославской области сказали, что действовать полицейские будут строго в рамках российского законодательства.

По статьям 15 и 16 закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» полицейские могут приостановить или прекратить митинг или шествие, если организаторы нарушают требования порядка проведения публичного мероприятия. Кроме того, организатору несанкционированного мероприятия грозит административный штраф в размере от десяти до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов. За участие в несанкционированном митинге или шествие, если оно создаст помехи движению пешеходов или транспорта грозит до двадцати тысяч штрафа или арест до пятнадцати суток.