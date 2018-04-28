×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Сторонникам Навального отказали в марше в центре Ярославля

28 апреля 2018 12:51
885 0
митинг, шествие, Ярославль, Навальный

Ярославским сторонникам Алексея Навального отказали в проведении митинга в центре Ярославля. Местный штаб собирался провести шествие 5 мая.

Организаторы подали уведомлении о проведении «Митинга за право быть гражданином России» на 1000 участников и собирались устроить шествие по проезжей части от площади Юности по улицам Свободы и Кирова до Советской площади. В администрации Кировского и Ленинского района организаторам маршрут не согласовали, сославшись на другие мероприятия на этих местах, уведомления о которых поступили раньше.

— Предлагаем вам провести публичные мероприятия по адресу: площадка в радиусе 20 метров от входа в концертно-зрелищный центр «Миллениум» или в любом другом для целей этих мероприятий местах, — сказано в ответе районной администрации.

Организаторов такой ответ не устроил.

— В администрации нам предложили тысячу человек собрать у входа в «Миллениум», — рассказала глава ярославского штаба Алексея Навального Елена Лекиашвили. — Это не очень хорошее место для проведения шествия, поэтому мы решили пройти по тому же маршруту, по которому и собирались изначально. Мы граждане, живущие в Ярославле, и имеем право высказывать свою позицию.

Кроме всего прочего, участники шествия собирались выступить на этом шествии и против размещения в Ярославле московского мусора.

В УМВД по Ярославской области сказали, что действовать полицейские будут строго в рамках российского законодательства.

По статьям 15 и 16 закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» полицейские могут приостановить или прекратить митинг или шествие, если организаторы нарушают требования порядка проведения публичного мероприятия. Кроме того, организатору несанкционированного мероприятия грозит административный штраф в размере от десяти до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов. За участие в несанкционированном митинге или шествие, если оно создаст помехи движению пешеходов или транспорта грозит до двадцати тысяч штрафа или арест до пятнадцати суток. 

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Ольга Прохорова
Продажа авто, мото
Далее: Ярославец убил свою мать на глазах у девушки

Новое на сайте
Бензин под контролем

Бензин под контролем
Тотальный контроль: как следят за качеством продуктов

Тотальный контроль: как следят за качеством продуктов
Фора в сто очков: чем шифер выигрывает у кровельных материалов

Фора в сто очков: чем шифер выигрывает у кровельных материалов
Пикник со вкусом Италии: мастер-класс от шеф-повара

Пикник со вкусом Италии: мастер-класс от шеф-повара
Вопрос-ответ: индивидуальный дизайн банковских карт

Вопрос-ответ: индивидуальный дизайн банковских карт

Фильм недели
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Комментарии (8): Сделали "Легенду номер 17"... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Комментарии (23): Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,99 62,34
EUR 75,37 75,78
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 28.04
USD 62,73 0,12
EUR 75,76 -0,42
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.