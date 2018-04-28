|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославец убил свою мать на глазах у девушки
28 апреля 2018 12:05
4 078 7
41-летний ярославец задержан по подозрению в убийстве своей матери.
По версии следователей, мужчина убил свою мать в квартире одного из домов по улице Жукова. Конфликт возник на почве алкоголя. Мать и сын поссорились, тогда мужчина ударил 68-летнюю женщину ножом в грудь. Всё произошло на глазах у девушки подозреваемого. Она же и вызвала полицию.
— Пенсионерка скончалась на месте происшествия. Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчина освободился из тюрьмы в 2016 году, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Читайте также: москвич во время рыбалки убил друга тремя выстрелами в спину.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров