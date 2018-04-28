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Город

Страшный пожар в Гаврилов-Яме: погибли две женщины, мужчина выпрыгнул из окна

28 апреля 2018 11:32
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Ярославль, Гаврилов-Ям, пожар

Сегодня ночью страшный пожар произошёл в Гаврилов-Яме. Загорелась квартира в доме № 7а на улице Кирова. В пожаре погибла 50-летняя женщина. Ее 42-летнему мужу удалось спастись. Сейчас он в больнице. Погибла и 57-летняя соседка пары.

— Горела квартира на третьем этаже четвертого подъезда. Я живу на пятом этаже. Часов в 12 ночи проснулся от грохота и криков. Кошку в охапку и побежал, из-за дыма бежал на ощупь. Хотел ещё что-то захватить после, но и так дыма нахватался. Сегодня приехал — у меня часть балкона сгорела. В копоти все квартиры, — рассказал сосед погибшей Алексей Лопаткин.

 

Очевидцы говорят — пожар был такой, что мужчина со страху выпрыгнул в окно. Так и очутился в больнице — при падении сломал ногу.

— Следственным отделом по Ярославской области проводится доследственная проверка, — рассказали в Следственном комитете.

Сейчас выясняют причины пожара. Говорят, сгоревшая квартира была сильно захламлена.

Ольга Прохорова
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Фото: Света Овчинникова/Vk.com
Видео: Вера Хробастова
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