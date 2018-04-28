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Лечат людей в здании, обложенном сеном: назвали худшие больницы Ярославской области
28 апреля 2018 11:10
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Больницы с очередями — это, пожалуй, одно из самых безобидных неудобств, с которыми сталкиваются ярославцы. Общественники проверили больницы и поликлиники в Ярославской области, назвав затем самые жуткие места.
Одним из таких оказался фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Заячий Холм. Здесь больница находится в здании без фундамента, которое обложено сеном, чтобы хоть как-то сохранять тепло.
— Мы встретились с главой администрации и поняли, что ему нет вообще никакого дела до того, что населению оказывают медицинские услуги в нечеловеческих условиях. Мы официально попросим областное правительство вмешаться в ситуацию и помочь руководству больницы и органам местного самоуправления сделать так, чтобы эти условия стали приемлемыми, — рассказал координатор ОНФ Виктор Климов.
Ещё одним ужасным местом для лечения назвали больницу с плесенью в Угличском районе в посёлке Алтыново. В здании облупилось большинство краски и штукатурки.
В Ярославле общественники заглянули в поликлинику № 1 клинической больницы № 3, где пациенты жаловались на запредельные очереди в регистратуру.
— Руководство учреждения заверило, что по вторникам в регистратуре работает максимум сотрудников. Предусмотрена запись через инфомат и интернет. Да и в целом сроки ожидания консультации соответствует нормативу. Но градус недовольства у тех, кого мы опросили в коридорах, очень высокий, и это свидетельствует о том, что проблемы есть, и обратная связь с пациентами налажена недостаточно эффективно, — сказал Виктор Климов.
Фото: ОНФ по ЯО
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