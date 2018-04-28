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Самый беспощадный трамвайный переезд в Ярославле отремонтируют
28 апреля 2018 11:27
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Прекрасная новость для всех, кто каждый день ездит из Брагино по Промышленному шоссе и обратно. Беспощадные трамвайные пути возле «Велодрома» отремонтируют. Сделает это не мэрия Ярославля, а служба пути «Яргорэлектротранса».
— Ремонт переезда будет капитальный. Работы планируем провести в период с 18 по 21 мая. Проезд перекрывать не будем, — рассказали в «Яргорэлектротрансе».
В мэрии же пообещали, что скоро отремонтируют многострадальную улицу Чкалова.
Фото: Александра Савельева
Видео: Лев Белков
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