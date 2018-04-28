Самый беспощадный трамвайный переезд в Ярославле отремонтируют

Работы начнутся в мае

Прекрасная новость для всех, кто каждый день ездит из Брагино по Промышленному шоссе и обратно. Беспощадные трамвайные пути возле «Велодрома» отремонтируют. Сделает это не мэрия Ярославля, а служба пути «Яргорэлектротранса».

— Ремонт переезда будет капитальный. Работы планируем провести в период с 18 по 21 мая. Проезд перекрывать не будем, — рассказали в «Яргорэлектротрансе».

В мэрии же пообещали, что скоро отремонтируют многострадальную улицу Чкалова.