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Копаем активнее: в Ярославле самые дешёвые лопаты
28 апреля 2018 11:09
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В Ярославле самые дешёвые лопаты. Сайт объявлений «Юла» проанализировал цены на этот нужный товар в преддверии дачного сезона. В Ярославле лопату можно купить за 180 рублей — это самый низкий показатель в стране. В среднем лопата в России стоит 515 рублей.
— За последний месяц спрос на лопаты в городе вырос в два раза. Именно лопаты россияне ищут активнее всего — в два с половиной раза чаще, чем грабли, и в четыре — чем секаторы. А садовыми тачками соотечественники интересуются в девять раз реже лопат. Также в последние дни апреля увеличилось количество поисковых запросов на черенки для лопат, рыхлители и наборы садовода, — рассказали сотрудники сайта «Юла».
Фото: мэрия Ярославля
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