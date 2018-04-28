Улетел в кювет и несколько раз перевернулся: смертельное ДТП на трассе в Ярославской области

Водитель погиб, пассажир — в больнице

В Ярославской области произошло смертельное ДТП. 27 апреля в Первомайском районе на дороге Пречистое — Семёновское водитель «ВАЗ-2114» на огромной скорости не справился с управлением, вылетел в кювет и несколько раз перевернулся.

— В результате аварии 36-летний водитель машины скончался до приезда скорой. 42-летний пассажир получил серьёзные травмы и доставлен больницу, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

По факту ДТП проводится проверка.