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Строительство перекопского моста в Ярославле остановили: причина

28 апреля 2018 09:53
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строительство, мост, Ярославль

В Ярославле строители остановили работу на перекопском мосту через Которосль. Говорят, из-за паводков.

— Ожидалась большая вода, для предотвращения негативных последствий производилось чернение льда, а также были демонтированы временные опоры для предотвращения их возможного разрушения ледяной массой, — отметил директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. — Мы просто рисковали потерять сооружение. Сейчас подрядчик восстанавливает временные опоры и продолжает надвижку моста. С учетом переноса сроков из-за противопаводковых мероприятий планируемый срок сдачи — июнь-июль этого года.

До критической отметки уровня воды, по словам подрядчика, оставалось всего 50 сантиметров. Если бы вода поднялась выше, то работы на мосту были бы остановлены на неопределённый срок.

— Была большая опасность, что у нас может снести опоры и произойдет деформация пролетного строения. Чтобы этого избежать, мы остановили работы по надвижке, укрепили котлованы и сняли временные опоры, — рассказал руководитель проекта, представитель фирмы-подрядчика Андрей Кононенко. — В общей сложности паводковый период нас отбросил на полтора месяца. Теперь, когда большая вода ушла и ледоход нам не грозит, мы все восстанавливаем и нагоняем упущенные сроки. На площадке будет увеличено количество рабочих. Строительство ведется практически при любой погоде, в том числе и ночью. Работы производим нешумные, жителям района они помешать не могут.

Сейчас рабочие возводят вторую и третью опоры и надвигают по 90 сантиметров моста за час. В ближайшие пару дней мост увеличится на 21 метр.

Общая стоимость строительства моста — 642 миллиона рублей, из них 10 процентов — софинансирование из бюджетов области и города Ярославля. На реконструкцию моста из федерального бюджета в 2017 году было выделено 450 миллионов рублей, в феврале этого года — еще 135 миллионов.Новый мост через Которосль начали собирать в ноябре прошлого года. В середине марта строительство оценил министр транспорта России Максим Соколов. Он пожелал рабочим не сбавлять темпы, чтобы в середине года объект был принят, и по нему можно было пускать транспорт.

Елена Вахрушева
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Фото: Дмитрий Миронов/facebook.com
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