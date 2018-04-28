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Считайте мусоровозы: на полигоне «Скоково» поставят онлайн-камеры

28 апреля 2018 09:41
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мусор, Ярославль, мусорный скандал

Считать московские мусоровозы, которые везут к нам отходы, теперь можно будет в режиме онлайн. На полигоне «Скоково» хотят поставить камеры наблюдения, которые будут работать в прямом эфире. Об этом сегодня на радио «Эхо Москвы — Ярославль» рассказала начальник отдела охраны окружающей среды полигона полигона «Скоково» Юлия Елизарова. Также она озвучила цифры по количеству машин, которые сейчас везут столичный мусор на полигон.

— Не больше 16 машин в день, не больше 320 тонн, — уточнила Елизарова.

На эфире присутствовал и лидер ярославского отделения КПРФ Александр Воробьёв, который и поднял всю мусорную тему в регионе, сняв на видео, как грузовые машины с московскими номерами въезжают на полигон. Он задал Елизаровой вопрос — когда начался ввоз московского мусора. По документам, ответила Елизарова, с 13 апреля. Воробьёв заявил, что московские машины видел с 5-го числа. Елизарова промолчала.

Ярославль vs Москва. Мусорный бунт.

Мусорная история не утихает в Ярославской области. Против ввоза столичных отходов в Ярославль даже собирали митинг. Позже по полигону провели экскурсию. Власти уверяют, что московский мусор займёт на нашей свалке не больше 4 процентов, а взамен мы получим от столицы транш в 500 миллионов рублей. Часть денег потратим на приведение в порядок других своих свалок.

С полигона «Скоково» и ближайшей реки Норы взяли пробы почвы и воды.

Ольга Прохорова
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Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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