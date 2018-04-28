Избитый на детском празднике Дарт Вейдер собрался подавать в суд за клевету

Аниматор Василий пойдёт в суд

Ярославский Дарт Вейдер, которого побили на детском празднике, до сих пор находится на больничном. Он рассказал, что ему ещё предстоит посетить нескольких врачей, после этого он пройдёт судебно-медицинскую экспертизу, а уже потом с заключением врачей отправится в суд.

— Я собираюсь добиться справедливости. Конечно, я боюсь за свою жизнь, но отмалчиваться не собираюсь. Кроме того, я хочу проконсультироваться с юристом и подать в суд на супругу избившего меня мужчины за клевету. Женщина заявила, что я якобы приставал к ней и был без нижнего белья. Это наглая ложь. Работников кафе я тоже хотел бы призвать к ответу, так как они явно стоят на стороне своих гостей, — рассказал Василий.

Напомним, вторая сторона конфликта также подала встречное заявление об избиении. По словам Василия, побивший его мужчина не попытался связаться с ним и решить конфликт мирным путём.

Конфликт между аниматором и родителями произошёл на детском празднике. По словам Василия, дети испортили реквизит, и им сделали замечание. Однако маме именинника это не понравилось, и она отказалась платить за испорченные игрушки. Тут в дело вмешался папа и начал избивать аниматора. После этого Василий оказался в больнице со множественными ушибами и гематомами. Другая сторона утверждает обратное: аниматор оскорбил маму именинника, да ещё и выступал перед детьми в обтягивающих трико без трусов.