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На Магистральной в Ярославле сбили пешехода: пострадавшего увезли в реанимацию
27 апреля 2018 23:06
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Сегодня в Ярославле случилась авария на Магистральной улице. У дома № 32 внедорожник Volvo XC90 сбил пешехода.
Как сообщают очевидцы, всё произошло около 15 часов дня.
— Пострадавшего увозила машина реанимации, — рассказал Андрей Трифф, проезжавший мимо сразу после аварии.
Накануне днём под Ярославлем мотоциклист без прав покалечил двух человек.
Фото: Андрей Трифф
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