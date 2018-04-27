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Город

Кто ответит за опасный мусор: чиновники порылись в незаконной свалке

27 апреля 2018 17:35
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свалка, мусор, Ярославль, мусорный скандал

Гигантская свалка развернулась в Ярославском районе около жилого посёлка «Зелёный бор» — в местечке, которое вообще-то считается одним из экологически чистых в городе. И вот здесь-то и обнаружились огромные залежи мусора и непонятных, и оттого пугающих, медицинских отходов. После вчерашней публикации 76.ru о свалке, сюда приехали сегодня представители общероссийского народного фронта и департамента охраны окружающий среды. Правда, сегодня состояние свалки сильно изменилось. Кто-то подсуетился — видны свежие следы техники, а отходы сдвинуты в одну большую кучу.


— По предварительной оценке, здесь примерно 50 кубических метров отходов. Это достаточно большая свалка, — рассказал заместитель председателя государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. — Предварительно известно, что этот участок поставлен на кадастровый учёт и имеет собственника. Мы проведём фиксацию этого нарушения и будем устанавливать собственника участка. Претензии по ликвидации отходов будут предъявлены именно к нему. К сожалению, установить, кто именно причастен к этой свалке, пока не удаётся. Мы еще раз проанализируем, может быть, в отходах есть признаки, указывающие на какие-то конкретные организации.

Травятся собаки

К приезду специалистов к свалке подошли и местные жители.

 


— Мы покупали жильё в экологически чистом районе, — жалуется местная жительница Елена Кузнецова. — А тут такое. Сильные ветра доносят мусор нам прямо под окна. Многие здесь покупали квартиры, чтобы дети росли на чистом воздухе.

По полю местные жители любят гулять с собаками — животным тут раздолье, вот только из-за свалки год назад сильно отравился местный любимец, пёс породы акита-ину по кличке Добби.

— В прошлом году тут выбрасывали отходы из продуктовых магазинов, — рассказала другая местная жительница Татьяна Ланцева. — Валялись упаковки с красной рыбой. Видимо, её пёс и попробовал. А с середины апреля этого года выросла гигантская свалка из промышленных отходов, какие-то тюки валяются от посылок из Китая, листовки сети супермаркетов одежды.

Чьи маски?

Свалка не раз горела. Местные жители говорят, что жгли покрышки — чёрный дым стоял столбом, а от жуткого запаха приходилось закрывать окна в квартирах.

Несколько дней назад на помойке появились и медицинские отходы, маски. Тогда жители забили тревогу.

Наказание за несанкционированную свалку понесет именно собственник этого участка.

— По земельному законодательству, собственник земельного участка должен обеспечивать его сохранность, — рассказал Владимир Сафонов. — Для частных лиц штраф за такое правонарушение составляет до двух тысяч рублей, а для юридических — до двухсот. По предписанию отходы должны будут быть вывезены на полигон. По поводу медицинских отходов материал проверки направим в Роспотребнадзор.

Но поможет ли это? Ведь два года назад именно на этом месте департамент охраны окружающей среды уже выявлял свалку. Тогда по предписанию собственник земли её ликвидировал, но она выросла вновь.

Ярославль vs Москва. Мусорный бунт.

Мусорные скандалы сотрясают Ярославскую область уже несколько недель. Началось всё с того, что жители увидели, как на ярославский полигон «Скоково» едут московские мусоровозы. Тогда власти заявили — за столичный мусор регион получит транш в 500 миллионов (этим деньгам уже даже нашли применение). Но такое положение дел устроило не всех — в центре города прошёл протестный митинг. 

Елена Вахрушева
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