Тройное ДТП в Ярославском районе: есть пострадавший

«Газель» влетела в дерево

Сегодня около семи часов утра ДТП произошло в посёлке Дорожный в Ярославском районе. Здесь столкнулись сразу три автомобиля — грузовик, «Газель» и легковой автомобиль «Форд-Фокус». Последнему грузовик влетел в заднюю часть.

Машины раскидало по дороге

— В аварии есть пострадавший, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Сейчас уточняется, кто именно пострадал. По предварительным данным, это водитель «Форда».

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