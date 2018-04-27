Тройное ДТП в Ярославском районе: есть пострадавший

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Сегодня около семи часов утра ДТП произошло в посёлке Дорожный в Ярославском районе. Здесь столкнулись сразу три автомобиля — грузовик, «Газель» и легковой автомобиль «Форд-Фокус». Последнему грузовик влетел в заднюю часть.
— В аварии есть пострадавший, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
Сейчас уточняется, кто именно пострадал. По предварительным данным, это водитель «Форда».
Читайте также: в центре Ярославля «Газель» застряла в арке и разрушила стену.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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