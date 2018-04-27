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Начали красить не вовремя: в Ярославле водители полдня стоят в пробке
27 апреля 2018 15:26
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Кому сегодня за Волгу? На Октябрьском мосту образовалась огромная пробка. Причём стоит она уже полдня. А всё из-за того, что рабочие решили покрасить бордюры. И вряд ли они успеют покрасить их до конца рабочего дня. Пробка начинается на круговом движении на Октябрьской площади.
— Нашли время, когда красить! И красят-то три человека! Они ещё в начале моста. Неужели нельзя было рано утром, а не сейчас, когда полно машин? А что будет в час пик? Людям будет не уехать, — возмущается фотограф 76.ru Александра Савельева.
Она же и сфотографировала гигантскую пробку на Октябрьском мосту. Причём чем выше поднимаются рабочие, тем больше образуется пробка.
Фото: Александра Савельева
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