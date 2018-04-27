×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Начали красить не вовремя: в Ярославле водители полдня стоят в пробке

27 апреля 2018 15:26
4 088 6
пробка, машины, Ярославль, затор

Кому сегодня за Волгу? На Октябрьском мосту образовалась огромная пробка. Причём стоит она уже полдня. А всё из-за того, что рабочие решили покрасить бордюры. И вряд ли они успеют покрасить их до конца рабочего дня. Пробка начинается на круговом движении на Октябрьской площади.

— Нашли время, когда красить! И красят-то три человека! Они ещё в начале моста. Неужели нельзя было рано утром, а не сейчас, когда полно машин? А что будет в час пик? Людям будет не уехать, — возмущается фотограф 76.ru Александра Савельева.

Она же и сфотографировала гигантскую пробку на Октябрьском мосту. Причём чем выше поднимаются рабочие, тем больше образуется пробка.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: В центре Ярославля «Газель» застряла в арке и разрушила стену

Новое на сайте
Фора в сто очков: чем шифер выигрывает у кровельных материалов

Фора в сто очков: чем шифер выигрывает у кровельных материалов
Пикник со вкусом Италии: мастер-класс от шеф-повара

Пикник со вкусом Италии: мастер-класс от шеф-повара
Вопрос-ответ: индивидуальный дизайн банковских карт

Вопрос-ответ: индивидуальный дизайн банковских карт
В Ярославле «Сименс» представил инновационные решения для энергетических проектов

В Ярославле «Сименс» представил инновационные решения для энергетических проектов
Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды

Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды

Фильм недели
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Комментарии (8): Сделали "Легенду номер 17"... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Комментарии (23): Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,90 62,17
EUR 75,20 75,23
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 28.04
USD 62,73 0,12
EUR 75,76 -0,42
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.