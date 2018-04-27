В центре Ярославля «Газель» застряла в арке и разрушила стену

Внезапно в центре Ярославля

В самом центре Ярославля большая грузовая машина застряла в арке старого здания на улице Нахимсона. «Газель» попросту не влезла в невысокий проём.

Эта неудача так и могла бы остаться забавным случаем, если бы водитель своим манёвром не порушил стену — со здания осыпалась штукатурка.

— Через полчаса я снова проехал здесь — машины уже не было, а штукатурка так и осталась лежать, — рассказал Алексей Баканов.

Номера машины ярославец успел заснять на фото. Проезд, в который пытался протиснуться водитель, ведёт к одному из баров.

Под Ярославлем мотоциклист без прав покалечил двух человек.