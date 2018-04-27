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В центре Ярославля «Газель» застряла в арке и разрушила стену
27 апреля 2018 14:54
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В самом центре Ярославля большая грузовая машина застряла в арке старого здания на улице Нахимсона. «Газель» попросту не влезла в невысокий проём.
Эта неудача так и могла бы остаться забавным случаем, если бы водитель своим манёвром не порушил стену — со здания осыпалась штукатурка.
— Через полчаса я снова проехал здесь — машины уже не было, а штукатурка так и осталась лежать, — рассказал Алексей Баканов.
Номера машины ярославец успел заснять на фото. Проезд, в который пытался протиснуться водитель, ведёт к одному из баров.
Под Ярославлем мотоциклист без прав покалечил двух человек.
Фото: Алексей Баканов
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