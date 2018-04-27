Мотоциклист без прав сбил бабушку и покалечил ребёнка под Ярославлем

Мотоциклист покалечил пассажирку и бабушку на дороге

Авария случилась по дороге Красный Профинтерн — Вятское в Некрасовском районе Ярославской области. Здесь накануне днём около половины первого мотоциклист покалечил сразу двоих человек.

33-летний мужчина ехал на мотоцикле «Иж-Планета», посадив сзади себя 17-летнюю пассажирку без шлема. Сам он тоже ехал без защиты. Видимо, на несколько мгновений водитель отвлёкся от дороги, на обочине которой появилась 79-летняя пенсионерка. Мотоцикл наехал на бабушку.

— С травмами пострадавшую госпитализировали в больницу, — рассказали в ГИБДД по Ярославской области. — В аварии также травмирована пассажирка.

В ГИБДД также отметили, что с апреля стало больше аварий с мотоциклистами.