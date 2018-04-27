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Мотоциклист без прав сбил бабушку и покалечил ребёнка под Ярославлем

27 апреля 2018 13:16
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ДТП, Ярославль, пострадавшие в ДТП

Авария случилась по дороге Красный Профинтерн — Вятское в Некрасовском районе Ярославской области. Здесь накануне днём около половины первого мотоциклист покалечил сразу двоих человек.

33-летний мужчина ехал на мотоцикле «Иж-Планета», посадив сзади себя 17-летнюю пассажирку без шлема. Сам он тоже ехал без защиты. Видимо, на несколько мгновений водитель отвлёкся от дороги, на обочине которой появилась 79-летняя пенсионерка. Мотоцикл наехал на бабушку.

— С травмами пострадавшую госпитализировали в больницу, — рассказали в ГИБДД по Ярославской области. — В аварии также травмирована пассажирка.

В ГИБДД также отметили, что с апреля стало больше аварий с мотоциклистами. 

Анна Елкина
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Фото: УГИБДД по ЯО
Продажа авто, мото
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