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Город

За московские «мусорные» деньги в Ярославской области ликвидируют нелегальные свалки

27 апреля 2018 13:30
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свалки, мусор, Ярославль, мусорный скандал

Около ста миллионов рублей, полученных от правительства Москвы за размещение столичного мусора на полигоне «Скоково», правительство Ярославской области планирует потратить на то, чтобы убрать стихийные свалки в регионе.

— Дополнительные средства крайне необходимы для региона, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Ежегодно выявляется и утилизируется около 400 несанкционированных свалок. Причем большая часть — за счет бюджетов муниципальных образований, так как найти виновников появления свалок крайне сложно. Ликвидация незаконных мест размещения отходов — процесс трудоемкий и дорогостоящий. К примеру, уничтожение свалки на Юго-Западной дороге Ярославля, возникающей ежегодно на одном и том же месте, обходится районной администрации в 16 миллионов рублей.

Одна из таких свалок раскинулась за Волгой в Ярославском районе. Местные жители давно о ней в курсе, говорят, что на поляну самосвалами вывозят мусор с частных строек.

За прошлый год в области обнаружили 434 несанкционированные свалки общим объёмом 25 тысяч кубометров. Удалось ликвидировать 362 таких места, ещё 72 свалки планируют устранить.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Правительство Ярославской области
Продажа авто, мото
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