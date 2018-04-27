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Мэр запретил ярославцам жарить шашлыки практически везде

27 апреля 2018 11:55
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парк, Ярославль, шашлыки

Во всех парках Ярославля запретили разводить костры и жарить шашлыки. Мэр Владимир Слепцов распорядился, чтобы за всеми гуляющими на природе пристально следили рейды полиции и МЧС.

— Сейчас люди покупают одноразовые мангалы по 100–200 рублей, жарят всё, что можно. И всё, что покушали и попили — там и оставили. Я дал поручение тотально организовать дежурство и рейды вместе с МЧС и УМВД — ни шашлыков, ни распития, ничего на территории набережных и парков быть не должно, — сурово заявил мэр на общегородской планёрке.

Усиленно полицейские будут патрулировать Тверицкую набережную, Павловский парк, зелёную зону на Подзеленье. Также во всех городских парках развесили таблички, информирующие о запрете шашлыков.

Но как же весной без жареных сосисок? Ярославцам разрешат делать шашлык, но только в специально отведённых местах. Правда, где они будут, пока до сих пор непонятно.

— Это будут закрытые территории, оснащенные навесами, мангалами и шампурами, чтобы люди могли взять это в аренду. После чего служба должна всё убирать, — раздал указания Владимир Слепцов.

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Анна Елкина
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