|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
У полиции Ярославля возникли вопросы к мэру из-за пожаров в расселённых домах
27 апреля 2018 10:18
3 058 8
Сегодня на общегородской планёрке в мэрии Ярославля у полиции возникли вопросы к градоначальнику. Полицейский спросил у Владимира Слепцова, что происходит с расселёнными домами.
— Как можно ускорить снос расселенных домов? У нас за две недели два пожара, — спросил сотрудник УМВД по Ярославской области.
Владимир Слепцов ответил, что он в теме проблемы.
— У нас 196 домов расселены, 35 из них снесли. Это миллионы стоит, на всякий случай, — сказал мэр Ярославля. — В мае мы снесём всё, что связано с пожарами на 1-й Приволжской. Здесь принцип какой — люди получили уже жильё, но ещё не выписались. Из-за этого тормозит и снос.
Накануне вечером во Фрунзенском районе сгорел двухэтажный старый дом. Сами ярославцы подозревают поджоги, ведь в городе расселённые дома горят один за другим. Сильнейшим пожаром на улице Приволжской задело один из жилых домов, где лишились всего сразу три семьи.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров