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Город

У полиции Ярославля возникли вопросы к мэру из-за пожаров в расселённых домах

27 апреля 2018 10:18
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пожары, Ярославль, расселение аварийного жилья

Сегодня на общегородской планёрке в мэрии Ярославля у полиции возникли вопросы к градоначальнику. Полицейский спросил у Владимира Слепцова, что происходит с расселёнными домами.

— Как можно ускорить снос расселенных домов? У нас за две недели два пожара, — спросил сотрудник УМВД по Ярославской области.

Владимир Слепцов ответил, что он в теме проблемы.

— У нас 196 домов расселены, 35 из них снесли. Это миллионы стоит, на всякий случай, — сказал мэр Ярославля. — В мае мы снесём всё, что связано с пожарами на 1-й Приволжской. Здесь принцип какой — люди получили уже жильё, но ещё не выписались. Из-за этого тормозит и снос.

Накануне вечером во Фрунзенском районе сгорел двухэтажный старый дом. Сами ярославцы подозревают поджоги, ведь в городе расселённые дома горят один за другим. Сильнейшим пожаром на улице Приволжской задело один из жилых домов, где лишились всего сразу три семьи

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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