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Мэр Ярославля сказал, когда выключат отопление
27 апреля 2018 09:21
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Сегодня на общегородской планёрке в Ярославле мэр Владимир Слепцов отдал указ об отключении отопления в городе. Погода в ближайшие выходные и в течение всего месяца, по прогнозам синоптиков, будет уже достаточно тёплой, чтобы перестать отапливать жилые дома.
— С 4 мая отопительный сезон в Ярославле должен быть закончен. Предупредить все службы, подготовить постановление, — объявил мэр Владимир Слепцов. — Температура днём в эти выходные будет выше +10 градусов.
В течение всего мая синоптики обещают среднюю температуру в течение дня выше +16 градусов, а ночью термометр больше не покажет ниже нуля.
В апреле мэр пообещал, что топить город будут до конца. И обещание градоначальник сдержал. Однако после сильнейшей аварии на теплосетях в Заволжском районе ярославцам не сделают перерасчёт.
Фото: Александра Савельева
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