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Мэр Ярославля сказал, когда выключат отопление

27 апреля 2018 09:21
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отопление, весна, Ярославль

Сегодня на общегородской планёрке в Ярославле мэр Владимир Слепцов отдал указ об отключении отопления в городе. Погода в ближайшие выходные и в течение всего месяца, по прогнозам синоптиков, будет уже достаточно тёплой, чтобы перестать отапливать жилые дома.

— С 4 мая отопительный сезон в Ярославле должен быть закончен. Предупредить все службы, подготовить постановление, — объявил мэр Владимир Слепцов. — Температура днём в эти выходные будет выше +10 градусов.

В течение всего мая синоптики обещают среднюю температуру в течение дня выше +16 градусов, а ночью термометр больше не покажет ниже нуля.

В апреле мэр пообещал, что топить город будут до конца. И обещание градоначальник сдержал. Однако после сильнейшей аварии на теплосетях в Заволжском районе ярославцам не сделают перерасчёт

Анна Елкина
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Фото: Александра Савельева
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