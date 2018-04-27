|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Морской бой на миллион: как потратят деньги на благоустройство парков
27 апреля 2018 07:34
1 761 6
Вчера в областном правительстве утвердили новые объекты благоустройства в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве и Ярославском районе.
В Ярославле преобразятся два парка — Судостроителей и сквер за ДК «Гамма». На первый выделят 4,8 миллиона рублей, на второй — 1,7. Судя по эскизу, парк Судостроителей оправдает своё название — здесь появится деревянный корабль.
— Ярославль дополнительно получит более 22 миллионов рублей. На эти средства будут благоустроены парки, дворовые территории, обустроены спортплощадки, выполнены ремонтные работы в ряде социальных объектов, — уточнил заместитель председателя правительства области Илья Баланин.
В Рыбинске около 5 миллионов рублей потратят на ремонт центра детского и юношеского творчества. 1,8 миллиона рублей уйдёт на благоустройство территорий в Тутаеве.
Немало денег потратят на то, чтобы навести красоту в городе. Смотрим, как решили распределить деньги.
Фото: правительство Ярославской области
|
Новое на сайте
Фильм недели
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров