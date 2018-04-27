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Рестораны, находящиеся в домах-памятниках, снимут кондиционеры
27 апреля 2018 06:48
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Снять кондиционер с фасада здания — такой вердикт вынесли сотрудники областного департамента охраны объектов культурного наследия, проверив состояние дома № 9/12 на Первомайской улице. Кондиционер здесь повесили владельцы кафе.
— Статус объекта культурного наследия подразумевает определенное отношение к фасаду. В соответствии с законом нельзя проводить работы, изменяющие облик памятника, — объяснил директор департамента охраны объектов культурного наследия Дмитрий Турбин.
Но не оставаться же ресторанам без охлаждения. Выход есть, считает Турбин. Системы, где кондиционер не висит снаружи, дороже, придётся раскошелиться. Но тогда снаружи памятника архитектуры не будет висеть квадратная коробка кондиционера.
— Собственникам 15 объектов культурного наследия выдано девять предписаний и шесть предостережений о демонтаже указанного оборудования, — уточнили в областном правительстве.
Тем временем в Ярославле продают дома-памятники. Дорого. И состояние так себе.
Фото: правительство Ярославской области
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