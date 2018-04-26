Очереди к врачам создают сами пациенты: глава департамента здравоохранения о ярославской медицине

Руслан Саитгареев

В Ярославской области за последний год произошло много изменений в медицине: появились «бережливые поликлиники», сменили главных врачей в крупнейших больницах и переселили детей из треснувшего здания больницы № 1. Но стала ли поликлиника бережливей к своим пациентам? Начнут ли лучше лечить не только в Ярославле, но и в Рыбинске, Тутаеве, Переславле и других городах области?

Как будут управлять очередями в поликлиниках, заманивать врачей в небольшие города и раздавать бесплатные бахилы пациентам — в эксклюзивном интервью с директором департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Русланом Саитгареевым.

— Недавно в правительстве сообщили, что Ярославская область получит большой транш на медицину из федерального бюджета. Часть этих денег потратят на покупку фельдшерско-акушерских пунктов. При этом пошли разговоры о том, что в сёлах, куда будут ездить эти передвижные пункты, закроют стационары. Люди напуганы. Можно тут внести ясность?

— Чтобы у вас не сложилось неправильное мнение: если мы открываем мобильный передвижной ФАП, это не значит, что мы закрываем больницу. На сегодняшний день информации о закрытии стационаров у нас нет. Мы пока не планируем таких мероприятий. Вообще закрыть стационар — это непростое решение. Процедура требует проводить серьезные публичные слушания, необходимо посоветоваться с населением. При этом передвижные фельдшерско-акушерские пункты (далее ФАП. — Прим. авт.) ни в коем случае не заменяют врача и работу стационарной или амбулаторной медицинской помощи. ФАП создан для удобства и приближения медицинской помощи в малые населенные пункты. Мы покупаем семь передвижных ФАПов в семь районов области: в Некоузскую центральную районную больницу, в ЦРБ Ростовскую, Переславскую, Брейтовскую, Угличскую и Ярославскую. А также купим два передвижных флюорографа в ярославскую ЦРБ и Рыбинскую.

Врачи в сёлах будут выезжать на машинах

В районных больницах проблемы с кадрами

— Все знают, что в Ярославле больницы лучше, чем в Рыбинске или Ростове. В больницах небольших городков не хватает узких специалистов. В одном из районов Рыбинска, например, несколько лет вообще не было невропатолога. А сейчас нет окулиста. Не на всех участках есть терапевты. Кадровая проблема очевидна. Может быть, зарплаты врачей нужно повышать? Планируется ли это?

— С одной стороны, все говорят о кадровом голоде врачей в Ярославской области. Но статистика — вещь упрямая: в Москве на 10 тысяч человек населения приходится 44 врача. У нас этот показатель равен 47. Другой вопрос, что в Ярославской области не совсем правильное распределение этих врачей, большая часть находится в больницах на стационарах, а не в поликлиническом звене. Врачи действительно не рвутся работать в первичное звено — поликлиники. Наша задача — создать такие условия, чтобы врачи шли в амбулаторно-поликлинические центры, чтобы считали работу здесь такой же престижной, как в и стационаре.

Врачи предпочитают работать в стационаре

На сегодняшний день кадровая обеспеченность в Ярославской области составляет порядка 82–87%. Кадровый голод, о котором все говорят, не критичный.

Действительно, есть проблемы в отдалённым сёлах. Например, в некоторых районах области была проблема с анестизиологами-реаниматолагами. Мы её решали с помощью медицины катастроф, которая привозила докторов, если речь шла о срочных операциях. Если операция требовалась плановая, то пациентов доставляли в районные больницы.

Вы знаете о нашей действующей программе «Земский доктор». Когда с каждым доктором, который приходит работать на село, заключается договор, он получает подъёмные деньги — миллион рублей. За 2017 год по этой программе пришли в сёла 128 доктора, из них 33 в первичное звено — поликлиники. Это хороший показатель.

Если говорить об уровне заработной платы, то надо смотреть на неё, исходя из профиля врача. Мы выполняем майские указы президента — это повышение на 200% врачам и 100% повышение к уровню средней заработной платы по региону среднему и младшему медицинскому персоналу. На сегодняшний день средняя зарплата врача составляет от 48 до 57 тысяч рублей по региону. Если мы говорим о среднем медперсонале, то их зарплата составляет от 28 до 34 тысяч рублей. И младший медперсонал получает от 24 до 28 тысяч рублей.

— Так может, по аналогии с «Земским доктором» создать такую же программу, только для больниц небольших городов? Как-то нужно решать вопрос с отсутствием специалистов.

— А почему вы работаете в Ярославле, а не хотите поехать работать корреспондентом, например, в Рыбинск? Почему вы решили, что доктор, окончивший здесь медицинский университет, захочет поехать работать в отдаленный муниципальный район? Заставить никого не возможно.

Если бы было чёткое распределение по окончании медицинского университета, как было раньше, для нас это было бы хорошим подспорьем. Например, Тутаевскому району требуются хирурги, и мы бы заказывали у университета необходимое количество хирургов. Но на сегодняшний день законодательством закрепление специалистов не предусмотрено. Должна быть заинтересованность на всех уровнях, это командная работа.

Вот, например, власти Рыбинска делают всё возможное, чтобы привлечь специалистов. Готовы предоставлять квартиры не только в найм, а после трёх-пяти лет работы отдавать эту недвижимость в собственность доктору. Власти готовы тратить на это деньги. При этом уровень заработной платы врача стационара в Ярославле и Рыбинска не отличается.

Чем более узкий специалист, тем выше зарплата

Врачи ничем не отличаются от тех людей, которые ищут себе лучшие условия работы и карьерный рост. Многие студенты после окончания Ярославского медицинского университета хотят сразу работать в Ярославской областной больнице, в больнице имени Соловьёва, в онкодиспансере, перинатальном центре и так далее. К сожалению, никто в Тутаевскую центральную районную больницу или в Переславль не стремится.

Сегодня у нас переизбыток врачей-ординаторов и недостаток специалистов в поликлиниках. Если, например, студент хочет работать в областной больнице офтальмологом, то мы предлагаем такую схему: давайте мы вас выучим на льготных условиях, но вы отработаете два года в ординатуре в Рыбинске. А потом уже мы постараемся найти место в областной больнице. Сейчас прорабатываем такую программу.

— Есть ли какие-то промежуточные итоги по проекту «Бережливая поликлиника»?

— «Бережливая поликлиника» говорит сама за себя. Нам действительно удалось сократить очередь в регистратуру. Раньше время ожидания в регистратуре составляло 40–50 минут, теперь — 15–20 минут. Мы создали в этих поликлиниках кол-центры, единую информационно-аналитическую систему для записи к врачу. Когда мы её организовывали, конечно, столкнулись с проблемами: больницы работали на нескольких электронных платформах записи к докторам, что давало сбои при записи, пациенты не всегда могли попасть к нужному специалисту. Также мы разделили потоки здоровых и больных пациентов . Планируем, что к 2020 году все поликлиники Ярославской области будут работать по принципу бережливого производства, а уже в этом году — каждая вторая поликлиника будет так работать.

Все поликлиники Ярославля должны стать бережливыми

— Сколько, по-вашему, составляет нормальное время ожидания в очереди, чтобы попасть на приём к доктору?

— По-моему, пациент вообще не должен ждать приема врача в коридоре. Придя на приём ко врачу, он должен сразу к нему и попадать. Понятно, что есть некоторый промежуток времени, не зависящий от нас. Убежден, что пациент не должен ждать дольше 10–15 минут, чтобы зайти в кабинет. Нам нужно дисциплинировать как врачей, так и пациентов. С чем мы столкнулись при организации «бережливой поликлиники»? Например, врач работает с девяти утра, а пациенты приезжают к семи и образуют огромную пробку, создавая напряжение. Ведь так или иначе, но кто-то пройдёт без очереди, и в итоге собьёт весь график приёма. Москва два-три года шла к тому, чтобы это искоренить. Это непростая для нас задача, но мы с ней справимся, параллельно повышая и дисциплину самих врачей.

А записаться ко врачу можно будет через кол-центр или интернет

— А почему бахилы в больницах и поликлиниках платные?

— Для пациентов клиники бахилы должны быть бесплатными. Но этот вопрос находится в ведении главных врачей. Вы нам скажите, где бахилы платные, мы спросим у главных врачей, на основании чего берут плату.

— Действительно ли в Ярославле планируют объединять больницы?

— Вы знаете ту непростую ситуацию, которая случилась в первой детской клинической больнице № 1 на проспекте Ленина. Мы дождались результатов трёхэтапной экспертизы, которая признала здание больницы аварийным. В среднем ремонт займет около пяти лет. Это непозволительно долго. Экспертным сообществом, куда входят и общественники, и медицинское сообщество, и представители органов власти, сейчас проводятся консультации, на которых рассматривается вопрос объединения городской больницы № 1, взрослых поликлиник № 2, 5 и детской больницы № 1 в одно юридическое лицо. Решение пока не принято, мы взвешиваем все за и против. После принятия решения будет разработана дорожная карта, мы просчитаем потоки пациентов и так далее. Это мероприятие не одного дня, будем учитывать в первую очередь интересы самих пациентов.

— Появится одна огромная больница?

— Почему огромная? Самая большая больница у нас № 9 в Дзержинском районе. Как будет происходить объединение, пока говорить преждевременно. Среди основных вопросов — лицензирование, получение санитарно-эпидемиологического заключения, маршрутизация потоков. Предстоит огромный комплекс дел.

Детскую больницу № 1 объединят ещё с тремя

— К нам обратился читатель с вопросом о бесплатных лекарствах для онкобольных. С его слов, сложилась такая ситуация, что людям не выписывали рецепты на лекарства, потому что этих препаратов не было в аптеках. Но по этим рецептам они могли бы купить где-то ещё и потом компенсировать затраты. Почему возникают такие проблемы? Как сейчас развивается ситуация с поставками лекарств?

— Надо понимать, что лекарства покупаются не по «хотелкам» пациентов, а строго по назначению врача либо врачебной комиссии. Также они закупаются не по торговому наименованию, а по международному патентованному наименованию. По каждому пациенту надо разбираться индивидуально. На сегодняшний день у нас нет перебоев с льготными лекарственными препаратами. С 1 января этого года у нас запущена единая электронная система учёта льготных лекарственных препаратов. Когда я в режиме реального времени на своём планшете или компьютере могу увидеть, когда был выписан льготный препарат, каким врачом, когда он поступил на склад, в аптеку и когда попал на руки пациенту. Программа работает эффективно и показателем этого является сокращение в пять раз количества жалоб. Сейчас я могу в течение нескольких секунд узнать всю информацию по каждому конкретному пациенту. Раньше на это уходила неделя, а то и больше.