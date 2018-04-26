В Ярославле утекли свежепокрашенные бордюры

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Похоже, плохо приживается в Ярославле не только асфальт и разметка, но даже и краска на бордюрах. Свежевыкрашенные бортики тротуары потекли сегодня с первым же дождём.
— И чем же у нас бордюры-то красят?! Мелом или гуашью?! — пишут ярославцы в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».
Смывшуюся краску сфотографировали на Которосльной набережной у входа в парк Тысячелетия.
Вопрос о составе бордюрной краски редакция направила в мэрию Ярославля.
В этом году с покраской бордюров вообще творится что-то странное — побелили их совершенно халтурно.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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