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Мнение

Город

Евгению Урлашову начали уменьшать срок. Выпустят теперь на свободу?

26 апреля 2018 17:11
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помилование, Ярославль, Урлашов

Сегодня комиссия рыбинской исправительной колонии № 2 рекомендовала скостить тюремный срок экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову до девяти лет. Суд, напомним, назначил политику 12,5 лет лишения свободы по двум эпизодам о взятке и покушении на взятку.

Снизят ли срок Урлашову, теперь решать ярославскому губернатору — слово теперь за Дмитрием Мироновым. Это пока еще даже непринятое решение подняло вопрос — а может, если так дело пойдёт, его и вовсе помилуют? Ведь изначально о помиловании и просил Урлашов.

Возможно ли полное помилование для Евгения Урлашова? Отпустят ли его на свободу? 76.ru узнал мнение адвокатов, политологов и сторонников экс-мэра Ярославля.

Конечно, да!

Мнения разделились абсолютно противоположно. Друг и сторонник Урлашова — юрист, а ныне депутат муниципалитета Михаил Писарец — считает, что для заключённого возможно помилование.

— Конечно, такое может быть, — считает Михаил Писарец. — Комиссия усмотрела наличие гуманитарных оснований для помилования. А это положительная новость, которой я очень рад. Помилование может быть частичным с урезанием срока, могут быть убраны дополнительные виды наказания (штраф). Для помилования не имеет значения — виновен человек или нет. У Евгения Робертовича пожилая мать и дочь-студентка, и это учли.

Сам же адвокат считает, что Евгения Урлашова стоит не только выпустить на свободу, но и простить ему не до конца оплаченный многомиллионный штраф.

— Я считаю, что необходимо помиловать по отбытому сроку, — говорит Писарец. — Он почти четыре года провёл в СИЗО, а это очень тяжёлые условия. На устах юристов постоянно звучит законопроект о том, чтобы один год в СИЗО приравнять к 1,5 года колонии.

Помилование противоречит системе

Бывший фигурпант по делу Урлашова, а также его бывший заместитель Дмитрий Донсков, смотрит на ситуацию скептически. Напомним, его суд полностью оправдал.

— Зная наше законодательство, я в это не верю. Но, безусловно, очень ему желаю помилования, — высказался Дмитрий Донсков. — У него особо тяжкое преступление, с такими наше государство жестоко борется. И принимать решение о помиловании тут будет не в логике нашей системы.

Это кому-то нужно

Неожиданное мнение высказал ярославский политолог Александр Миклин. Он смотрит на ситуацию с другого ракурса.

— Я думаю, ему ещё сидеть и сидеть. Тут даже комментировать нечего. Если бы его помиловали за какой-то труд... Но мы знаем, что Евгений Робертович ничем не занимается, а мы с вами его содержим. По-моему, эта тема всколыхнулась из-за информационного вброса, который устроили специально.

Скостят срок — и хорошо

Бывший адвокат осуждённого мэра Сергей Голубенков несколько лет вёл уголовное дело. Он также не смотрит на происходящее не слишком оптимистично.

— Могу только сказать, что решение о сокращении абсолютно правильное. Срок был убойный, — прокомментировал Сергей Голубенков.

Также недавно опального бывшего мэра поддержала Ксения Собчак, посчитав, что Евгений Урлашов уже понёс достаточно суровое наказание.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александр Погорелов
Продажа авто, мото
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