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В Ярославле рядом с детской площадкой оставили открытый люк
26 апреля 2018 16:48
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Четырёхлетняя девочка едва не провалилась в открытый люк. Дыра зияет по адресу Дачный переулок, 8. Дом построили совсем недавно, рядом детская площадка.
— Моя дочка сегодня едва не провалилась в яму глубиной около двух метров. А ночью туда провалиться труда не составит. Я и сама напугалась, и за других детей боюсь, — жалуется ярославна Анна Холенкова.
Мы показали эту фотографию директору департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаилу Кузнецову.
— Я передам поручение своим сотрудникам. А вообще, на любой открытый люк вы можете пожаловаться по телефону 40-40-41. Заявки принимаются круглосуточно, — пояснил Михаил Кузнецов.
Ходить по ярославским улицам всё опаснее и опаснее. Неделю назад в Брагино рядом с парком, где играют дети, зияла огромная дыра. А спустя несколько дней асфальт провалился на Пятёрке. А в Ростовском районе воспитательница и вовсе погибла, упав в открытый люк.
Фото: Анна Холенкова
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