×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

В Ярославле рядом с детской площадкой оставили открытый люк

26 апреля 2018 16:48
561 0
дети, Ярославль, открытый люк

Четырёхлетняя девочка едва не провалилась в открытый люк. Дыра зияет по адресу Дачный переулок, 8. Дом построили совсем недавно, рядом детская площадка.

— Моя дочка сегодня едва не провалилась в яму глубиной около двух метров. А ночью туда провалиться труда не составит. Я и сама напугалась, и за других детей боюсь, — жалуется ярославна Анна Холенкова.

Мы показали эту фотографию директору департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаилу Кузнецову.

— Я передам поручение своим сотрудникам. А вообще, на любой открытый люк вы можете пожаловаться по телефону 40-40-41. Заявки принимаются круглосуточно, — пояснил Михаил Кузнецов.

Ходить по ярославским улицам всё опаснее и опаснее. Неделю назад в Брагино рядом с парком, где играют дети, зияла огромная дыра. А спустя несколько дней асфальт провалился на Пятёрке. А в Ростовском районе воспитательница и вовсе погибла, упав в открытый люк. 

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Анна Холенкова
Продажа авто, мото
Далее: Следователи выяснили, кто виноват, что в Ростове пили воду с навозом

Новое на сайте
Пикник со вкусом Италии: мастер-класс от шеф-повара

Пикник со вкусом Италии: мастер-класс от шеф-повара
Вопрос-ответ: индивидуальный дизайн банковских карт

Вопрос-ответ: индивидуальный дизайн банковских карт
В Ярославле «Сименс» представил инновационные решения для энергетических проектов

В Ярославле «Сименс» представил инновационные решения для энергетических проектов
Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды

Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды
Квартирный «трейд-ин» и другие приключения покупателей жилья

Квартирный «трейд-ин» и другие приключения покупателей жилья

Фильм недели
позавчера
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Комментарии (2): «„Зеркало“ — антимещанское... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Комментарии (23): Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,44 62,80
EUR 75,70 76,07
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 27.04
USD 62,60 0,85
EUR 76,18 0,85
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.