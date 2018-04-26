×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Попробуй Россию на вкус: каким будет самый вкусный фестиваль лета в Ярославле

26 апреля 2018 14:32
1 165 3
Ярославль, фестиваль еды, пир на Волге

Это лето стоит ждать не только из-за тёплой погоды. В этом году в Ярославле снова развернётся самый большой фестиваль уличной еды «Пир на Волге». Его организаторы уже сейчас рассказали о том, что нас ждёт.

В этом году вкусное событие состоится 18 августа. В эту символичную дату на фестивале поженят десять пар, каждая из которых получит свадебный пикник от одного из ресторанов, представленных на пиру.

Сам фестиваль уличной еды расширят — в этом году мы сможем попробовать национальную кухню со всей России.

— У нас можно будет попробовать всю Россию на вкус. Именно российскую кухню многонациональную, а не русскую, — рассказали организаторы фестиваля. — От тульского пряника до алтайского мёда, угощений северных народов и севастопольской рыбы.

Также в этом году у фестиваля появится свой бренд-шеф, им станет известный на всю страну шеф-повар Григорий Мосин, который зимой на Масленицу в Ярославле приготовил особый масленичный бургер.

Как проходил «Пир на Волге» в прошлом году, смотрите в нашей трансляции

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: Следователи выяснили, кто виноват, что в Ростове пили воду с навозом

Новое на сайте
Пикник со вкусом Италии: мастер-класс от шеф-повара

Пикник со вкусом Италии: мастер-класс от шеф-повара
Вопрос-ответ: индивидуальный дизайн банковских карт

Вопрос-ответ: индивидуальный дизайн банковских карт
В Ярославле «Сименс» представил инновационные решения для энергетических проектов

В Ярославле «Сименс» представил инновационные решения для энергетических проектов
Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды

Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды
Квартирный «трейд-ин» и другие приключения покупателей жилья

Квартирный «трейд-ин» и другие приключения покупателей жилья

Фильм недели
позавчера
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Комментарии (2): «„Зеркало“ — антимещанское... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Комментарии (23): Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,44 62,80
EUR 75,70 76,07
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 27.04
USD 62,60 0,85
EUR 76,18 0,85
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.