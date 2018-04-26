Попробуй Россию на вкус: каким будет самый вкусный фестиваль лета в Ярославле

Самый вкусный пир устроят 18 августа

Это лето стоит ждать не только из-за тёплой погоды. В этом году в Ярославле снова развернётся самый большой фестиваль уличной еды «Пир на Волге». Его организаторы уже сейчас рассказали о том, что нас ждёт.

В этом году вкусное событие состоится 18 августа. В эту символичную дату на фестивале поженят десять пар, каждая из которых получит свадебный пикник от одного из ресторанов, представленных на пиру.

Сам фестиваль уличной еды расширят — в этом году мы сможем попробовать национальную кухню со всей России.

— У нас можно будет попробовать всю Россию на вкус. Именно российскую кухню многонациональную, а не русскую, — рассказали организаторы фестиваля. — От тульского пряника до алтайского мёда, угощений северных народов и севастопольской рыбы.

Также в этом году у фестиваля появится свой бренд-шеф, им станет известный на всю страну шеф-повар Григорий Мосин, который зимой на Масленицу в Ярославле приготовил особый масленичный бургер.

Как проходил «Пир на Волге» в прошлом году, смотрите в нашей трансляции.