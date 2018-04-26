|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Попробуй Россию на вкус: каким будет самый вкусный фестиваль лета в Ярославле
26 апреля 2018 14:32
1 165 3
Это лето стоит ждать не только из-за тёплой погоды. В этом году в Ярославле снова развернётся самый большой фестиваль уличной еды «Пир на Волге». Его организаторы уже сейчас рассказали о том, что нас ждёт.
В этом году вкусное событие состоится 18 августа. В эту символичную дату на фестивале поженят десять пар, каждая из которых получит свадебный пикник от одного из ресторанов, представленных на пиру.
Сам фестиваль уличной еды расширят — в этом году мы сможем попробовать национальную кухню со всей России.
— У нас можно будет попробовать всю Россию на вкус. Именно российскую кухню многонациональную, а не русскую, — рассказали организаторы фестиваля. — От тульского пряника до алтайского мёда, угощений северных народов и севастопольской рыбы.
Также в этом году у фестиваля появится свой бренд-шеф, им станет известный на всю страну шеф-повар Григорий Мосин, который зимой на Масленицу в Ярославле приготовил особый масленичный бургер.
Как проходил «Пир на Волге» в прошлом году, смотрите в нашей трансляции.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров