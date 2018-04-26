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Маршрутка в Ярославле сбила девушку у «Арены-2000»: пострадавшей отбило голову
26 апреля 2018 13:56
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Авария случилась на улице Гагарина на пешеходном переходе у «Арены-2000». Пазик, ехавший по маршруту № 2, сбил девушку, переходившую дорогу.
19-летнюю пострадавшую увезли на скорой, девушке диагностировали ушиб головы, рук и ног.
— Предварительно — водитель автобуса проехал под запрещающий сигнал светофора, — рассказали в УМВД по Ярославской области. — При этом автобус выехал в рейс при наличии технических неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства.
Этот автобус вообще не должен был выходить в рейс — помимо неисправностей, у машины просрочен техосмотр. На водителя автобуса составили административный протокол.
В Рыбинске сбитый пешеход сбежал с места ДТП.
Фото: УМВД по ЯО, ГИБДД по ЯО
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