Маршрутка в Ярославле сбила девушку у «Арены-2000»: пострадавшей отбило голову

Девушку сбил автобус прямо на переходе

Авария случилась на улице Гагарина на пешеходном переходе у «Арены-2000». Пазик, ехавший по маршруту № 2, сбил девушку, переходившую дорогу.

19-летнюю пострадавшую увезли на скорой, девушке диагностировали ушиб головы, рук и ног.

— Предварительно — водитель автобуса проехал под запрещающий сигнал светофора, — рассказали в УМВД по Ярославской области. — При этом автобус выехал в рейс при наличии технических неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства.

Этот автобус вообще не должен был выходить в рейс

Этот автобус вообще не должен был выходить в рейс — помимо неисправностей, у машины просрочен техосмотр. На водителя автобуса составили административный протокол.

В Рыбинске сбитый пешеход сбежал с места ДТП.



