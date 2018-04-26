×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Выброшенные ярославцами градусники и люминесцентные лампы переработают в Московской области

26 апреля 2018 14:16
608 0
ртуть, мусор, Ярославль

Ярославские ртутьсодержащие отходы — люминесцентные лампы и градусники — увозят на переработку в Московскую область. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области. В Ярославле утилизацией таких отходов, которые относятся к первому классу опасности, занимаются два предприятия: городское спецавтохозяйство и фирма «Дельта». Для того, чтобы утилизировать люминесцентные лампы или градусники, предприятия города с этими организациями заключают договор.

— Исполнение требований законодательства проверяется сотрудниками нашего департамента, Росприроднадзора и природоохранной прокуратурой, — рассказала начальник отдела нормирования и разрешительной деятельности областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Антонина Козлова. — За последний год нарушений в данной сфере не зафиксировано. В случае нарушений законодательства предусмотрены штрафы в размере до 100 тысяч рублей.

Жители города могут сдать ртутьсодержащие термометры или лампы в свою управляющую компанию, которые также передадут их специализированным компаниям.

— Процесс утилизации люминесцентных ламп многоуровневый, — рассказал заместитель директора по экологии фирмы «Дельта» Василий Новиков. — Сначала происходит разделение их на составляющие части. Стекло и колпачки относятся к пятому классу отходов, наименее опасному. Стекло отправляется для захоронения на полигон. Колпачки поступают в пункты приема цветного металла и идут в переработку. Люминофор, содержащий ртуть и относящийся к первому, наиболее опасному классу отходов, извлекается и перевозится на специализированное предприятие в Московской области. После процесса восстановления ртуть вновь возвращают в производство.

А вот медицинские отходы от малоопасных до чрезвычайно опасных везут на ярославский полигон. О том, что происходит с мусором на «Скоково», рассказал директор по переработке отходов.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Правительство Ярославской области
Продажа авто, мото
Далее: Прокуратура через суд заставит мэрию Ярославля отремонтировать дорогу к больнице

Новое на сайте
Пикник со вкусом Италии: мастер-класс от шеф-повара

Пикник со вкусом Италии: мастер-класс от шеф-повара
Вопрос-ответ: индивидуальный дизайн банковских карт

Вопрос-ответ: индивидуальный дизайн банковских карт
В Ярославле «Сименс» представил инновационные решения для энергетических проектов

В Ярославле «Сименс» представил инновационные решения для энергетических проектов
Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды

Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды
Квартирный «трейд-ин» и другие приключения покупателей жилья

Квартирный «трейд-ин» и другие приключения покупателей жилья

Фильм недели
позавчера
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Комментарии (2): «„Зеркало“ — антимещанское... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Комментарии (23): Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,73 63,04
EUR 76,36 76,69
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 26.04
USD 61,75 0,09
EUR 75,33 0,12
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.