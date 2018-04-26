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Город

Прокуратура через суд заставит мэрию Ярославля отремонтировать дорогу к больнице

26 апреля 2018 13:25
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прокуратура, дороги, мэрия, ямы, Ярославль

Прокуратура Заволжского района через суд заставит мэрию отремонтировать дорогу к больнице № 3 на улице Маяковского. Сейчас проехать там можно разве что на танке. Дорога к больнице превратилась в одну сплошную яму.

После проверки прокуратура направила иск с требованием отремонтировать дорожное покрытие.

— Суд удовлетворил требование прокурора. На мэрию Ярославля возложена обязанность привести дорогу в нормативное состояние, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.

Мы спросили у чиновников, когда отремонтируют дорогу к больнице. В мэрии пояснили, что предписание из суда им пока не приходило. Поэтому сотрудники департамента городского хозяйства выехали на место, чтобы понять, за что на них подали в суд.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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