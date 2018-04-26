Поддельный чемпионат мира: ярославские таможенники забрали контрафактные футболки FIFA-2018

Поддельные футболки изъяли

До чемпионата мира остаётся совсем не много, предприниматели как могут пытаются заработать на этом событии, некоторые даже нечестным способом. Один ярославский бизнесмен решил продавать одежду и обувь с символикой FIFA, но остался без товара.

Ярославские таможенники вместе с полицейскими в одном из торговых центров Ярославля нашли контрафактные футболки и обувь с логотипом чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

— Мы обнаружили 28 футболок с логотипами чемпионата мира по футболу, который в этом году пройдёт в России, — рассказали в таможне области. — Кроме того, в магазине была одежда и обувь с признаками подделки и логотипами известных брендов: Puma, Adidas, Reebok, Nike, Chanel, Louis Vuitton, Lacoste. Все указанные товарные знаки внесены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности и, следовательно, защищены действующим законодательством.

Во время рейда таможенники обнаружили 701 поддельную вещь, их все изъяли и направили на экспертизу, чтобы оценить сумму ущерба, причинённого правообладателю торгового знака.

За первый квартал этого года ярославские таможенники из розничной торговли изъяли около 20 000 единиц контрафактной продукции.

Напомним, Ярославль не вошёл в список городов, где пройдут матчи чемпионата мира, но у нашего города есть шанс стать тренировочной площадкой для команд-участниц.